Incidente sulla A4 a Grisignano di Zocco vicino a Vicenza: due persone sbalzate fuori dall'auto, una è morta

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Si aggiorna il già drammatico bilancio degli incidenti sulle strade italiane in questa prima metà di 2023: l’ultimo è avvenuto nella serata di sabato 17 giugno lungo un tratto dell’autostrada tra Vicenza e Padova. Due le persone coinvolte, una è morta.

Lo schianto vicino al casello di Grisignano

Stando a quanto riportato da fonti locali come il Giornale di Vicenza, il terribile incidente è avvenuto poco prima delle 22 di ieri nei pressi di Grisignano di Zocco, comune italiano di circa 4.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto.

All’incirca ad un chilometro dal casello autostradale della A4, due anno si sono scontrate tra di loro per cause ancora da verificare e al vaglio della Polizia Stradale. Entrambe viaggiavano in direzione Venezia, stando a quanto si apprende.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente di ieri sera, sabato 17 giugno 2023

Sbalzati fuori dall’auto: un morto e un ferito

Dopo lo scontro, pare che le due auto si siano schiantate contro le barriere autostradali e due persone siano state sbalzate fuori dall’abitacolo. Non è chiaro se si tratti di due singoli conducenti o di persone che viaggiavano insieme.

Di certo c’è il drammatico bilancio dell’incidente sulla A4 vicino Vicenza: uno dei due uomini, entrambi di circa 40 anni, è morto nello schianto. L’altro è stato invece trasferito in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Viene riferito che le sue condizioni sono gravi e che è ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti sanitari del Suem 118 e Vigili del Fuoco. Le autorità hanno dovuto chiudere il tratto autostradale per qualche ora.

Gli ultimi incidenti sulle strade italiane

Quanto accaduto a Grisignano di Zocco va ad aggiungersi ad altre cronache nere dalle strade italiane: solo ieri un terribile incidente si è concluso in tragedia a Villafranca di Verona. Un’auto e una moto si sono scontrate tra loro.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un 19enne morto nello schianto per le ferite riportate. L’altra persona è stata portata in ospedale in codice rosso. È accaduto in viale Olimpia, nei pressi delle piscine comunali.

Due giorni fa, altro tragico incidente: un uomo di 62 anni ha perso la vita in un frontale tra un furgone e un camion avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 giugno 2023 tra Cisterna e Latina. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.