Scappa in auto senza patente dai carabinieri a Calerno, vicino a Reggio Emilia e causa un incidente

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Fuga dai carabinieri. Un uomo ha ignorato l’alt delle forze dell’ordine, tentando di seminarle in auto nei pressi di Calerno, tra Reggio Emilia e Parma. L’inseguimento si è concluso dopo un incidente senza conseguenze per i passeggeri dell’altra auto coinvolta.

Il comportamento sospetto e l’alt

Nella mattinata di ieri sabato 22 luglio, i carabinieri di Calerno, provincia di Reggio Emilia, a metà strada tra il capoluogo e Parma, notano un uomo dal fare sospetto che viaggia nella sua auto nei pressi dell’ufficio postale.

Decidono quindi di intimare l’alt per un semplice controllo, ma invece di fermarsi, il conducente accelera e tenta una serie di manovre per seminare la pattuglia.

Fonte foto: Tuttocittà Calerno, il paese tra Reggio Emilia e Parma dove si è svolto l’inseguimento

Durante l’inseguimento il fuggitivo finisce per tamponare un’altra auto, senza causare conseguenze per i passeggeri o per sé stesso. Poco dopo l’incidente fuga ha però avuto fine e i carabinieri riescono a raggiungere l’uomo, facendolo scendere dall’auto.

Dopo l’inseguimento

I controlli delle forze dell’ordine permettono di scoprire che alla guida dell’auto in fuga c’è un 53enne. L’uomo risulta però subito poco collaborativo, opponendo resistenza alle richieste dei carabinieri.

In loco si rifiuta di fare il test per valutare la presenza di alcol nel sangue, il cosiddetto palloncino, e viene poi condotto in caserma dove gli agenti procedono ad ulteriori accertamenti.

La patente dell’uomo risulta scaduta, così come l’assicurazione obbligatoria dell’auto che guidava, già sottoposta a fermo amministrativo proprio per questa ragione. Sono le stesse forze dell’ordine a sporgere denuncia nei suoi confronti.

Cosa rischia il fuggitivo di Calerno

Inevitabile, a seguito dei vari controlli, la denuncia alla procura di Reggio Emilia. I reati contestati sono due, il primo e più grave è la resistenza a pubblico ufficiale, e il secondo il rifiuto di accertamento di stato di ebbrezza.

La vettura che il fuggitivo di Calerno guidava è stata posta sotto sequestro, e i carabinieri hanno comminato diverse sanzioni per violazioni del codice della strada commesse durante l’inseguimento.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, gli accertamenti sull’uomo denunciato proseguiranno in fase di indagine preliminare.