Sanremo 2024, Amadeus: il 3 dicembre l'annuncio dei cantanti. Conduzione del PrimaFestival a Paola & Chiara

Il Festival di Sanremo si avvicina: “Posso ufficializzare che domenica 3 dicembre, nel Tg1 delle 13.30, daremo i nomi dei cantanti protagonisti”, ha dichiarato Amadeus, che sta operando le ultime scelte nella selezione dei cantanti in gara. Ospite alla Milano Music Week, il conduttore artistico della 74esima edizione del festival della canzone italiana ha annunciato anche che Paola & Chiara saranno le conduttrici del PrimaFestival.

In vista dell’evento (che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024), Amadeus sta operando le ultime scelte nella selezione dei cantanti in gara.

Come anticipato al podcast “Pezzi – Dentro la musica” di Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni nella puntata che sarà disponibile lunedì 27 novembre, a breve effettuerà il viaggio in macchina “decisivo”, durante il quale riascolterà le canzoni e deciderà le migliori.

Fonte foto: ANSA Fiorello con Amadeus durante la prima puntata della nuova serie di Viva Rai2!

“Abbiamo superato le 400 proposte e ancora ne arrivano – ha raccontato Amadeus -. Ci sono almeno 50 canzoni che mi piacciono, il problema non è chi portare, ma chi togliere”.

Paola & Chiara saranno le conduttrici del PrimaFestival, “uno spazio importante che negli anni è cresciuto molto, per cui ho pensato a due mie carissime amiche”, ha spiegato Amadeus.

Annunciati 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 che il 19 dicembre si contenderanno tre posti per il salto al Festival di Sanremo

Insieme al duo canoro, come inviati, ci saranno anche i TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras, “due ragazzi fortissimi sui social che mi ha fatto conoscere mio figlio”, ha aggiunto Ama.

Come riportato dal Corriere della Sera, Amadeus ha anche confermato che nel 2025 non tornerà a Sanremo. Poi ha avvisato che nel 2024 “si farà tardissimo, prima delle 2 di notte non si chiude”.

Sul fronte ospiti, stessa linea tenuta nell’ultima edizione: “Non ci sono superospiti italiani, i miei superospiti sono i cantanti in gara. Chi magari sarà sul palco, come Marco Mengoni che canterà ‘Due vite’ e farà un medley molto bello, diventa automaticamente superospite, ma attingo da una persona che appartiene già al Festival”.