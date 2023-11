Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024 con Amadeus: ospite e co-conduttore, annuncio da Fiorello a VivaRai2

Sarà Marco Mengoni il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus. Lo hanno annunciato proprio Amadeus e Marco Mengoni nel corso della prima puntata del morning show di Fiorello ‘Viva Rai2’.

L’annuncio ufficiale di Amadeus su Mengoni a Sanremo 2024

Amadeus, ospite con lo stesso Marco Mengoni dal suo amico Fiorello alla prima puntata della nuova edizione di ‘Viva Rai2!’, ha annunciato: “Marco Mengoni, essendo stato il vincitore dell’ultima edizione del Festival, sarà il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata del Festival“.

L’annuncio che Marco Mengoni sarà super ospite e co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stato accolto con un boato dal pubblico accorso al Foro Italico per seguire la prima puntata della nuova edizione di ‘Viva Rai2!’.

Amadeus e Mengoni sono arrivati alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024, da via Asiago.

Fiorello ha commentato così l’annuncio: “Io sarò lì davanti e vi guarderò”. E poi: “Siete la coppia dell’anno“.

Il messaggio di Marco Mengoni su Instagram

Sul suo profilo ufficiale di ‘Instagram’, Marco Mengoni ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme ad Amadeus accanto alla macchina con la scritta Sanremo. Nella didascalia si legge: “Grazie Ama per l’invito, ci vediamo in Riviera“.

Amadeus sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025?

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio nella tradizionale location del Teatro Ariston.

Il direttore artistico e conduttore sarà ancora una volta Amadeus. Allo stato attuale, si sa che l’edizione 2024 sarà l’ultima da lui condotta e diretta.

A tal proposito, in merito alle voci su una possibile conferma di Amadeus nell’edizione 2025, la Rai ha diffuso una nota, in cui si legge: “La Rai è concentrata sull’edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024 ed è al fianco del suo Direttore Artistico e conduttore Amadeus. Il tema ‘edizione 2025’, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno”.