Sanremo 2023, ci sarà anche Fedez: il rapper protagonista nel "Palco sul mare" a bordo della nave da crociera

Manca ormai sempre meno all’edizione numero 73 del Festival di Sanremo, il quarto consecutivo sotto la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Dopo aver annunciato i big e i giovani in gara e i relativi titoli dei testi, a poco meno di un mese dall’avvio della kermesse canora più importante d’Italia arrivano ancora novità per le cinque serate, con ospiti illustri anche nel “Palco sul mare”, ovvero la prosecuzione del palco dell’Ariston sulla nave che si trova al largo della costa ligure. E tra i protagonisti ci sarà anche Fedez.

Fedez a Sanremo, l’annuncio

Dopo Salmo, annunciato dalla direzione artistica del Festival poco prima di Natale, la line up dello spettacolare palco sul mare a bordo della nave da crociera Costa Smeralda che sarà in collegamento in diretta con quello principale del Teatro Ariston, si arricchisce di altri grandi talenti.

Nelle scorse ore, infatti, sono stati annunciati artisti come Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Si tratta di nomi che ogni sera, per tutta la durata dell’evento musicale più atteso dell’anno, si esibiranno nella splendida cornice della nave illuminata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, coinvolgendo il pubblico in vere e proprie feste.

Fedez a Sanremo: il “pericolo” di spoiler

A confermare la notizia della partecipazione a Sanremo 2023 come ospite sulla Costa Smeralda è stato lo steso Fedez. Dopo aver esultato insieme alla moglie Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice in due serate del Festival, il rapper infatti può sorridere per il suo ritorno- seppur indiretto- all’Ariston.

Presente sul “Palco sul mare”, Fedez promette tanto divertimento. Ma non potrà di certo fare spoiler sulla sua esibizione. Non si tratta di una clausola dell’accordo, ma come ha svelato Fedez è proprio causato da un suo “limite”

“Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo sulla quale mi esibirò. La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di quello che farò” ha raccontato ridendo.

Poi ha spiegato: “Nel senso, non avendo singoli in promozione so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta. Potrebbe essere una cosa simpatica o una stile Primo Maggio, vedremo. Scherzo, sarà una cosa simpatica“.