Zelensky ospite a Sanremo 2023: l'annuncio di Bruno Vespa e la trattativa voluta dal presidente ucraino

Al Festival di Sanremo 2023, nel corso dell’ultima serata della kermesse (prevista per sabato 11 febbraio), ci sarà la super ospitata di Voldymyr Zelesky.

Zelensky interverrà a Sanremo in videochiamata

Ad annunciare l’intervento del presidente ucraino è stato Bruno Vespa, durante la puntata di Domenica In in onda il 15 gennaio. Il giornalitsa di Porta a Porta ha raccontato a Mara Venier la trattativa per avere il numero uno di Kiev al Festival.

Naturalmente Zelensky non sarà presente fisicamente sul palco dell’Ariston. La sua ospitata si svolgerà tramite una videochiamata.

Fonte foto: ANSA

La richiesta del presidente ucraino

Secondo quanto ha rivelato Vespa, sarebbe stato il presidente ucraino ad avanzare la richiesta di parlare a Sanremo. Il giornalista in forza alla Rai ha recentemente intervistato a Kiev Zelensky (la conversazione sarà trasmessa a Porta a Porta martedì 17 gennaio). Ed è in tal frangente che quest’ultimo avrebbe espresso la volontà di apparire al Festival.

Vespa ha quindi girato la richiesta di Zelensky ad Amadeus che avrebbe accettato di buon grado l’idea. Dunque ecco la conferma: il presidente ucraino si collegherà in video con la kermesse a febbraio.

“Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente. Ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire: “Caro Presidente, la aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo”. Questo il racconto di Vespa a Domenica In.

Sanremo 2023, co-conduttrici e ospiti internazionali

Nelle scorse ore Amadeus, intervenendo al Tg1 delle 13.30 di domenica 15 gennaio, ha annunciato le ultime due co-conduttrici di Sanremo 2023, vale a dire l’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu. La prima salirà sul palco dell’Ariston venerdì 10 febbraio, la seconda sarà protagonista alla kermesse il giorno prima.

Amadeus ha inoltre rivelato che come ospiti internazionali ci saranno i Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense formatosi nel 1995 a Los Angeles (California) per iniziativa dei rapper apl.de.ap, will.i.am (già compagni di liceo) e Taboo.