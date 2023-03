Salvini e Meloni al karaoke poco dopo i funerali dei migranti morti a Cutro: il sindaco Lepore sconcertato

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è addolorato e al contempo sgomento e stupito. La sofferenza umana è per le vittime del naufragio di Cutro. I funerali di sette morti sono stati celebrati nel capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Lo sgomento e lo stupore sono invece affiorati nel primo cittadino quando ha visto i leader di centrodestra – Giorgia Meloni e Matteo Salvini – riunirsi a Milano per festeggiare il 50esimo compleanno del leader della Lega e avventurarsi in un karaoke poco dopo che sono state celebrate le esequie. Al party è poi giunto anche Silvio Berlusconi. L’intera vicenda ha innescato anche un polverone sui social.

Festeggiamenti per il compleanno di Salvini: il sindaco Lepore sgomento

“Venerdì abbiamo seppellito delle salme. Sono tornato a casa e ho visto le immagini del karaoke di Salvini e della Meloni. Non so cosa dire per commentare una cosa simile”, ha dichiarato sconfortato Lepore a Palazzo Re Enzo.

Matteo Lepore, sindaco di Bologna

Le parole del primo cittadino bolognese arrivano dopo tante polemiche sull’operato del governo e sulla scelta di Meloni di non incontrare i familiari delle vittime del naufragio giovedì a Cutro. Il governo ha però spiegato che verranno tutti ricevuti a Palazzo Chigi.

Lepore: “Salvini e Meloni il tempo per il karaoke l’hanno trovato”

Tornando alla festa di Matteo Salvini, Lepore ha ribadito di essere rimasto colpito, e non in senso positivo, dai filmati che vedono i vertici di centrodestra cantare gioiosamente in un ristorante.

“Ieri – ha spiegato il sindaco di Bologna – è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi. Abbiamo sepolto alcune bare, anche quella di una bambina. Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto tornando a casa, della conferenza stampa del governo e del karaoke di Salvini e della Meloni, che non hanno voluto incontrare i famigliari né portare omaggio alle bare ma hanno trovato il tempo di festeggiare i 50 anni del ministro Salvini”.

Lepore sul compleanno di Salvini: “Devo ancora capire quali sono le parole adatte per commentare una scena del genere”

Nella giornata di venerdì, il sindaco Lepore, in segno di rispetto verso le vittime della tragedia di Cutro e i loro famigliari, aveva deciso di rimandare qualsiasi considerazione sul tema dei migranti.

“Diciamo – ha ribadito nella giornata di sabato a proposito del comportamento dei leader del centrodestra- che ho ancora bisogno di qualche giorno per capire quali sono le parole più adatte per commentare una scena di questo tipo”.