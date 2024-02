Rubato il computer col piano di sicurezza per le Olimpiadi 2024 a Parigi: furto clamoroso a 5 mesi dai Giochi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rubata una borsa alla stazione di Parigi. Nulla di eclatante, se non fosse che all’interno c’era il computer contenente i piani di sicurezza per le Olimpiadi 2024. È giallo sul clamoroso furto che ha fatto scattare l’allarme in vista dell’atteso evento che si terrà tra pochi mesi nella capitale francese.

La notizia del furto è stata data dall’emittente francese Bfmtv e poi confermata dalla polizia parigina, che ha annunciato l’avvio di una indagine affidata alla polizia regionale dei trasporti.

Il furto è avvenuto nella giornata di mercoledì 28 febbraio a bordo di un treno in partenza alla stazione Gare du Nord della capitale francese.

A venire rubata è stata una borsa di proprietà di un ingegnere del municipio di Parigi, con all’interno un computer e due chiavette USB contenenti i piani di sicurezza delle Olimpiadi 2024.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, l’ingegnere vittima del furto era salito su un treno in partenza verso la provincia dell’Oise e aveva messo la sua borsa nella cappelliera sopra al suo sedile.

Dopo che era stato annunciato un ritardo nella partenza l’uomo aveva deciso di cambiare treno ma quando era andato a prendere la borsa aveva scoperto che non c’era più. Quindi l’immediata denuncia del furto.

Cosa contengono i piani di sicurezza delle Olimpiadi

Nello specifico, nella borsa rubata ci sono i piani della polizia municipale per la messa in sicurezza delle Olimpiadi 2024, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.

Il furto ha fatto scattare l’allarme per il pericolo che dati sensibili del genere possano finire in mano a terroristi ed estremisti.

La sicurezza è in cima alle priorità delle autorità francesi e parigine, considerando che la città è stata teatro in passato di diversi attacchi e attentati terroristici di vasta scala, come la strage al Bataclan del 2015.

La procura di Parigi ha riferito però che le chiavette USB contenevano solo note relative al traffico e non dati sensibili sulla sicurezza delle Olimpiadi.