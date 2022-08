Roma, tragico incidente sui binari a Largo Preneste: uomo travolto da un tram, morto sul colpo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragico incidente sui binari a Roma. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo è morto dopo essere stato travolto da un tram a Largo Preneste, all’altezza dell’incrocio con via Prenestina. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di sabato 20 agosto.

Uomo travolto da un tram a Largo Preneste: è morto sul colpo

Come riportato da ‘RomaToday’, a investire la vittima è stato il tram 14. A dare l’allarme subito dopo l’impatto è stato il macchinista dell’Atac alla guida del mezzo che si stava muovendo sui binari.

Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni l’uomo è morto sul colpo.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’incidente si è verificato sui binari del tram a Largo Preneste

L’identità della vittima non si conosce ancora con certezza: secondo ‘Fanpage’ sembrerebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora.

I soccorsi

I soccorsi sono immediatamente arrivati a Largo Preneste. Sul posto il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco. Le operazioni per il recupero del corpo dell’uomo ormai senza vita, rimasto incastrato sotto il tram, sarebbero durate più di un’ora.

Presenti anche gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno avviato le indagini e lavorato per i rilievi scientifici del caso.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni la strada è stata chiusa e la linea del tram è stata interrotta per circa due ore.

Cosa è emerso dalle indagini

Le forze dell’ordine hanno subito raccolto la testimonianza del macchinista dell’Atac per ricostruire la dinamica della tragedia. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’ l’autista è stato anche sottoposto all’alcol test e al drugtest.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche la vittima stava attraversando i binari senza accorgersi che proprio in quel momento stava passando il tram.

Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia con il fine di chiarirne l’identità.

Via Prenestina, pochi giorni fa un altro incidente

Solo pochi giorni fa, la mattina di mercoledì 18 agosto, nella stessa zona si è verificato un altro incidente mortale.

A perdere la vita in via Prenestina era stato un 38enne in sella al suo scooter: si era prima scontrato con un’automobile, poi era finito contro un furgone.

Per permettere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine erano state interrotte le linee tram 5, 14 e 19.