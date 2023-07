Roberto Vecchioni e l'aneddoto su Geronimo La Russa: in casa sua rubò persino "le mie mutande" con gli amici

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Curioso aneddoto su uno dei figli di La Russa. Lo ha raccontato il cantautore Roberto Vecchioni e risale alla fine degli anni ’90. Geronimo e un gruppo di amici si sarebbero imbucati ad una festa in casa del musicista e avrebbero rubato moltissimi oggetti.

Il racconto di Vecchioni

Lunedì 17 luglio nella serata del festival “La Gaberiana” a Firenze il cantautore Roberto Vecchioni, intervistato da Andrea Scanzi, un aneddoto risalente al 1997.

All’epoca la figlia quattordicenne del musicista aveva organizzato una festa nella casa dei genitori, che per l’occasione si erano assentati, recandosi nella casa della madre di Vecchioni, poco lontana.

Fonte foto: ANSA Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato

Avrebbe dovuto essere un evento molto privato, con solo poche amiche, ma appena cominciato sono arrivati altri ragazzi, anche più grandi. Durante la serata questi ospiti indesiderati hanno saccheggiato la casa del cantautore, portando via qualsiasi cosa, fino alle mutande di Vecchioni.

Il musicista chiude il racconto con una frase: “Un bel po’ di loro vengono beccati. Ora, io non voglio fare il cognome, ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo”.

La vicenda era già nota

Il riferimento è a Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato e fratello di Leonardo, accusato di recente di stupro da una ragazza. La vicenda era in realtà già nota, e lo stesso ragazzo ne aveva parlato.

Geronimo La Russa aveva affermato di non aver rubato nulla e che, dopo questo evento, avesse anche smesso di frequentare i ragazzi che avevano commesso i furti.

L’aneddoto riemerge in un periodo complicato per la famiglia La Russa: Leonardo, fratello minore di Geronimo, è stato accusato di stupro da una ragazza.

Le accuse perdonate dagli inquirenti

Come affermato dallo stesso Vecchioni, molti dei ragazzi, incluso Geronimo La Russa, furono individuati dagli inquirenti dopo la denuncia sporta dal cantautore.

Gli inquirenti decisero però di perdonare le accuse e non procedettero contro nessuno dei giovani che avevano rubato nella casa del musicista.

Un ultimo aneddoto sulla faccenda riguarda però proprio il figlio del presidente del Senato, che si presentò in caserma con una donna non meglio identificata.

Vecchioni ricorda in particolare una frase dell’accompagnatrice del ragazzo: “La signora che era assieme a Geronimo mi guarda e fa: ‘Ma anche lei, Vecchioni, perché non mette la roba in cassaforte?’”.