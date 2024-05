Angelina Mango canta all'Eurovision 2024 e Malgioglio promette: "Se vince mi spoglio coperto solo da tulipani"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Cristiano Malgioglio promette su Angelina Mango all’Eurovision 2024: “Se vince mi spoglio coperto solo da un fascio di tulipani“. Il cantautore e giudice di “Amici” è convinto che la cantante italiana abbia “tutti i numeri” per la vittoria, e tiferà lei nella finale di Malmö, in Svezia. Se dovesse trionfare, Malgioglio si spoglierebbe come per la vittoria dei Maneskin: “Posterò il video su Instagram“. La vincitrice di Sanremo sarà sul palco questa sera per la seconda semifinale.

Il cantautore Cristiano Malgioglio promette su Angelina Mango: “Ha i numeri per vincere all’Eurovision, se lo fa mi spoglio coperto solo da tulipani“.

All’Adnkronos il cantautore sostiene che Angelina abbia “tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria“, dicendo che per la gioia si spoglierà “come ho fatto con i Maneskin“.

Angelina Mango si esibirà questa sera nella seconda semifinale dell’Eurovision come tredicesima, tra le 22.30 e le 22.45

A differenza di quella volta, quando era rimasto “in mutande”, Malgioglio annuncia che in caso di vittoria sarà “coperto solo da un fascio di tulipani“.

“Probabilmente posterò il video su Instagram“, dice il cantautore reduce dal successo a “Amici” di Maria De Filippi. Secondo lui Angelina “si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre”.

“Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo”, afferma Malgioglio, che aveva commentato gli Eurovision del 2021 e del 2022 insieme a Gabriele Corsi.

Quando canta Angelina Mango nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024

Angelina Mango canterà nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024 in onda questa sera, giovedì 9 maggio, alle 21 su Rai2. La vincitrice di Sanremo 2024 si esibirà come tredicesima, tra le 22.30 e le 22.45.

In tutto durante la serata saliranno sul palco 19 artisti rappresentanti di altrettante nazioni in gara, i cui 10 finalisti si uniranno a coloro che sono passati in finale nella prima serata del 7 maggio.

Per la prima volta, quest’anno fra le semifinalisti si possono esibire anche le nazioni facenti parte dei “Big 5”, maggiori finanziatori dell’Eurovision, che hanno accesso diretto alla finale come la nazione ospitante (Svezia quest’anno): Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Come funziona l’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest (Esc) è il più grande concorso musicale del mondo, dove partecipano i paesi della European Broadcasting Union (Ebu), che include anche Stati come Australia o Israele.

L’edizione di quest’anno si tiene a Malmö, in Svezia, che è la nazione vincitrice dell’Eurovision 2023 con la canzone Tatoo di Loreen.

Ogni Paese che vuole partecipare propone una canzone e un interprete: nel 2024 sono 37 i paesi in gara, di cui 26 passeranno tramite televoto alla finale di sabato 11 maggio.

Nella semifinale del 7 maggio sono risultate finaliste 10 nazioni, cui se ne aggiungeranno altrettante nella serata di oggi, in cui l’italiana Angelina Mango canterà per tredicesima.

In finale, cui parteciperanno i primi 20 delle semifinali oltre ai “Big 5” e la nazione ospitante, la votazione sarà divisa tra il televoto e il voto delle giurie dei vari Paesi.