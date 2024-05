Ingerisce droga per sfuggire a un controllo della Finanza a Roma, 27enne si sente male in strada e muore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un ragazzo di 27 anni è morto in strada a Roma, bella zona del Quarticciolo, dopo aver ingerito della droga per sfuggire a un controllo della Guardia di Finanza. Il giovane, per evitare di essere arrestato, avrebbe ingerito degli ovuli e si è sentito male, riuscendo a spiegare a un passante che lo stava soccorrendo quanto gli era capitato.

Ingerisce droga e muore

La vittima è un 27enne italiano che è morto in strada a Roma dopo un blitz antidroga. Per sfuggire alla Finanza ed evitare l’arresto, il giovane aveva deciso di ingerire gli ovuli di droga in possesso, evitando di fatto di essere trovato in flagranza di reato.

Il controllo è avvenuto attorno alle 13.30, ma poco dopo il ragazzo si è sentito male. Allontanatosi dalla zona, il giovane si è sentito male nella zona della fontanella, l’area tra via Manfredonia e via Ostuni.

Nel cerchio in rosso la zona tra via Manfredonia e via Ostuni dove è morto il 27enne

Soccorsi inutili

Il giovane, che secondo quanto riferito da LaPresse aveva superato senza problemi il controllo della Finanza, si è accasciato in strada. Ad accorgersi di lui un passante, che lo ha subito soccorso e ha chiamato il 118.

Il 27enne ha avuto il tempo di spiegare al soccorritore quanto fatto, poi è morto colto da malore.

Inutili le operazioni dei sanitari che non hanno potuto salvare il 27enne.

Indagini sull’accaduto

Il passante ha riferito ai soccorsi quanto sentito dal 27enne e sono subito partiti tutti gli accertamenti del caso. In effetti, come raccontato, risultava che il giovane fosse stato controllato poco prima e che il blitz aveva dato esito negativo per lui.

Confermata dunque la natura della morte del giovane, con l’autopsia sul 27enne che darà la certezza sulle cause del decesso, la Procura della Repubblica di Roma ha deciso di aprire un’indagine più dettagliata su quanto avvenuto.

Nelle prossime ore gli investigatori della guardia di Finanza e la polizia del distretto del Prenestino, invieranno una prima informativa a piazzale Clodio sull’accaduto.

Secondo quanto si apprende, il 27enne era un volto noto e conosciuto dalle forze dell’ordine. Nell’autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni sarà accertata anche il tipo di sostanza ingerita e alla polizia spetterà anche il compito di capire chi aveva dato la dose all’uomo.