La battuta di Massimo Giannini su Piero Fassino e il caso del profumo: il riferimento al Pd e Tangentopoli

Massimo Giannini, ex direttore del quotidiano ‘La Stampa’, ha parlato di Piero Fassino e del caso del profumo in televisione a ‘DiMartedì’, facendo riferimento al Pd e a Tangentopoli.

Cosa ha detto Massimo Giannini su Fassino e il caso profumo

Il conduttore di ‘DiMartedì’, Giovanni Floris, ha chiesto a Massimo Giannini: “Perché del caso Fassino non si parla? Perché non è politico?“.

La risposta dell’ex direttore de ‘La Stampa’: “Il caso Fassino è particolarmente complicato. Intanto, in una prima fase non era chiara la versione ufficiale. Adesso iniziano a uscire testimoni che raccontano che non era la prima volta… Insomma, io fatico a credere che sia un complotto contro Fassino perché in questa fase Fassino non è che fosse il presidente della Spectre, ma un ex leader e un deputato. C’è un profilo più personale nella vicenda Fassino. Faccio fatica a pensare che abbia rubato due profumi per il partito come si diceva ai tempi di Tangentopoli”.

Giovanni Floris ha puntualizzato: “Se lo ha fatto…”. “Esatto”, ha replicato Massimo Giannini.

Di cosa è accusato Piero Fassino

Alla fine del mese di aprile è scoppiato il caso Piero Fassino: il deputato del Pd è stato denunciato per il tentato furto di un profumo al duty free dell’aeroporto di Fiumicino.

Secondo la ricostruzione de ‘Il Fatto Quotidiano’, che ha dato la notizia, Fassino era in attesa di un aereo per Strasburgo. Dopo aver superato i controlli, si è fermato al duty free, dove ha preso un profumo da donna da oltre 100 euro: ‘Volevo comprarlo per mia moglie’, ha specificato poi il deputato. In quel momento, secondo la ricostruzione fornita al quotidiano dallo stesso parlamentare dem, sarebbe squillato il cellulare: “Avendo il trolley in mano e il cellulare nell’altra, non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse”.

Fonte foto: ANSA

Piero Fassino.

La testimonianza sui presunti precedenti di Fassino

Una dipendente del duty free ha raccontato a ‘La Repubblica’ che ci sarebbero dei precedenti con protagonista Piero Fassino: “Era dicembre 2023, poco prima di Natale, non ricordo bene il giorno. Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l’ho riconosciuto. Poco dopo, con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l’ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto”.

La stessa lavoratrice ha poi aggiunto: “Quella è stata la prima volta, poi sono arrivate le altre due”.