Spunta un nuovo video di Matteo Falcinelli in manette dopo l'arresto a Miami: il confronto con la polizia Usa

Emerge un nuovo inquietante video relativo all’arresto avvenuto a Miami dello studente originario di Spoleto Matteo Falcinelli. Nel filmato fino ad ora inedito si vede il giovane in manette parlare con un agente della polizia.

Usa, arresto a Miami di Matteo Falcinelli: nuovo video

“Sto soffrendo, perché ho le manette ai polsi? Cos’ho fatto?”. Lo domanda Matteo Falcinelli, come si evince dal video inedito trapelato dopo che la bodycam indossata da un agente ha ripreso la scena.

È la notte tra il 24 e il 25 febbraio 2024. Il giovane 25enne è seduto su una panca di metallo, in una cella. La polizia locale lo ha prelevato e arrestato davanti a un night club. Poi lo ha trattenuto nella stazione di polizia di Miami.

Fonte foto: ANSA Un frame del video in cui si vede Falcinelli in cella mentre parla con un agente

“Perché sono qui? Non ti ricordi che ti tenevo legato sul pavimento?”, gli dice l’agente. Falcinelli ha ferite sul viso e riferisce al poliziotto di non sapere il motivo dell’arresto.

L’uomo delle forze dell’ordine risponde che, “per il resto del procedimento di arresto”, la sola cosa che deve fare “è comportarsi bene e stare calmo. E basta”.

Lo studente ripete che il trattamento riservatogli è eccessivo. L’agente la pensa in modo differente sostenendo che ha “meritato le manette”. E ancora: “Devi stare calmo e comportarti bene. Altrimenti ti arresteremo nuovamente e aggiungeremo più ‘cose’ a tuo carico”. Una sorta di minaccia.

“Non so ancora cos’ho fatto”, spiega il 25enne. “È chiaro – la replica del poliziotto – che al bar sia successo qualcosa, che ha a che fare con la violenza”. “No, questo è quello che hanno detto”, chiosa Falcinelli.

Il video dell’incaprettamento e la ricostruzione di ciò che è accaduto allo strip club

Il video si aggiunge alle agghiaccianti immagini emerse nei giorni scorsi in cui si vede il 25enne steso brutalmente a terra nel corso dell’arresto. Poi è stato incaprettato, cioè legato mani e piedi dagli agenti.

Come si è arrivati a un simile trattamento? Nella vicenda ci sono diversi punti oscuri da chiarire. Da quanto ricostruito fino ad ora, il ragazzo, che si trova negli Stati Uniti per frequentare la Florida International University per conseguire la seconda laurea in management, la sera in cui è stato arrestato si era diretto al Dean’s Gold, uno strip club non lontano dal campus universitario.

Dal locale Falcinelli è stato allontanato. All’esterno si è trovato innanzi una pattuglia e due agenti fuori servizio che stavano svolgendo per il bar l’attività di vigilanza privata. Con loro c’è stata una discussione, con lo studente che ha preteso che gli venissero restituiti i suoi cellulari, rimasti all’interno del locale.

Falcinelli pare che abbia voluto spere il nome dell’agente per denunciarlo. Accortosi della targhetta sulla divisa con il nome del poliziotto stesso, l’avrebbe indicata e sfiorata. A quel punto sarebbero scattate le manette per “battery on a law enforcement officer”, cioè per violenza su pubblico ufficiale e opposizione all’arresto.

Dopo l’arresto , il 25enne è stato trasferito in carcere dove è rimasto per tre giorni, prima di avere accettato un programma di messa alla prova ed essere rilasciato.

Le parole dell’avvocato di Falcinelli: “Uso eccessivo della forza”

Il North Miami Beach Police Department per il momento non concede dichiarazioni sul caso, ma fa sapere che tra poche ore rilascerà una “dichiarazione dettagliata” sulla vicenda. Lo riferisce il Miami Herald, il principale quotidiano della città della Florida, che ha dedicato un lungo articolo sull’arresto del 25enne italiano.

La testata ha evidenziato che in Italia il ‘caso Falcinelli’ sta innescando “polemiche” e sta attirando l’attenzione “dei leader politici”. Il Miami Herald ha anche raggiunto Chad Piotrowski, legale che rappresenta il 25enne negli Stati Uniti.

L’avvocato parla di “un uso eccessivo della forza” da parte della polizia “in risposta alla situazione”. “La cosa inquietante è stato vedere i poliziotti che lo legavano con l’hog-tie mentre era solo in una cella chiusa”, ha aggiunto Piotrowski riferendosi all’incaprettamento. Anche perché si tratta di una pratica vietata da decine di dipartimenti di polizia negli Usa.

“Non c’e’ assolutamente ragione di legare in quel modo quel povero ragazzo, non dovevano farlo, è una cosa difficile da guardare”, ha tuonato il legale.