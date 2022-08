Riparbella, turista tedesco precipita in una scarpata durante una passeggiata: morto sul colpo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un turista tedesco di 54 anni ha tragicamente perso la vita in un’area rurale di Riparbella, nella Bassa Val di Cecina, in provincia di Pisa. Secondo quanto ricostruito è precipitato in una scarpata nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto, morendo sul colpo.

Turista cade in una scarpata e muore: cosa è successo

Stando a quanto emerso dalle verifiche dei carabinieri intervenuti sul posto, il turista era uscito per fare una passeggiata notturna insieme ad alcuni connazionali.

Dalle informazioni raccolte lui e i suoi amici avevano prima preso parte a una festa di compleanno in una casa privata. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 2.30.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Riparbella, in provincia di Pisa

Nel momento della caduta, la cui causa non è ancora stata confermata, il 54enne si sarebbe trovato da solo a una certa distanza dalle persone che erano in sua compagnia.

L’ipotesi della caduta accidentale

L’ipotesi ad ora più accreditata è quella di un fatale incidente: le testimonianze raccolte dai carabinieri avrebbero accertato che durante i festeggiamenti il clima era sereno e non vi era stato alcun litigio.

Il turista tedesco secondo la ricostruzione della tragedia sarebbe caduto rovinosamente prima da un muro alto alcuni metri, e poi sarebbe precipitato in una scarpata sottostante.

È possibile che, a causa del buio presente in quell’area, mentre l’uomo camminava sia inciampato o non si sia accorto di un certo dislivello.

Inutili i soccorsi: il 54enne tedesco è morto sul colpo

Il gruppo di amici del 54enne si è reso conto di quanto accaduto dopo aver sentito un forte tonfo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme.

Sul luogo della tragedia è così intervenuto il personale medico del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: l’uomo era ormai già morto.

Le indagini vanno avanti per chiarire esattamente la causa della tragedia. Il magistrato di turno intanto ha disposto il trasferimento della salma nel cimitero di Cecina, in attesa dell’autopsia che potrebbe fornire qualche risposta in più sull’incidente.