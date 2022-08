Bambino di 2 anni caduto dal terzo piano a Brugherio: la ricostruzione del terribile incidente

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Un bimbo di soli due anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo a Brugherio, comune di 35 mila abitanti in provincia di Monza. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto avvenuto, anche se dalle prime testimonianze si sarebbe trattato di un grave incidente domestico.

Come ha fatto il piccolo a cadere dalla finestra

Il piccolo era stato lasciato dai genitori, di origine albanese, alle cure del nonno, che lo stava accudendo nella loro casa di via Bachelet, nella frazione di San Damiano.

Non era la prima volta che l’uomo si occupava del nipote, in queste mattine estive, mentre i genitori del bimbo lavoravano.

Il bambino, dopo essersi svegliato, sarebbe sceso dal lettino e poi salito su una sedia appoggiata al davanzale di una finestra dell’abitazione.

La sua attenzione sarebbe stata catturata da quello che avveniva nel cortile interno del condominio. Si sarebbe sporto, fino a cadere dal terzo piano.

Il bimbo è ricoverato in condizioni molto gravi

In un attimo la vita di una famiglia è stata stravolta dal terribile evento. I vicini sarebbero stati messi in allarme dalle grida del nonno, come riporta Repubblica.

Una volta resosi conto dell’accaduto, si sarebbe precipitato al pian terreno per prendere in braccio il nipote e chiamare i soccorsi.

L’elicottero del 118, intorno alle 10.30 di martedì 2 agosto, si è levato in volo per trasportare il piccolo, intubato, all’ospedale di San Gerardo a Monza.

Il bimbo è stato ammesso in Pronto soccorso con un codice rosso, e da lì è stato poi ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, in condizioni disperate. Si trova ancora ricoverato, mentre lotta tra la vita e la morte.

Fonte foto: Tuttocittà Dove è avvenuto il terribile incidente.

Sul posto sono accorsi velocemente anche i genitori del piccolo, che insieme al nonno sono stati trasportati all’ospedale in stato di shock.

Bambino caduto a Brugherio: indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Brugheria e della compagnia di Monza stanno facendo i dovuti accertamenti del caso.

Il nonno avrebbe riferito di essersi distratto solo per pochi attimi per andare in cucina, quel tanto che è bastato per far accadere la tragedia.

In via Bachelet sono arrivati anche gli uomini del Nucleo investigativo, per un sopralluogo dell’appartamento, sebbene non ci siano indizi di violenza o di un gesto ai danni del bimbo.