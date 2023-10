Rinviato il concerto di Claudio Baglioni a Bari per allerta meteo: vento troppo forte, salta la prima data

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il concerto di Claudio Baglioni programmato per venerdì 20 ottobre è stato rinviato a seguito dell’allerta meteo che ha colpito la Puglia e la città di Bari. Il cantautore era atteso presso l’Arena della Vittoria con il suo spettacolo ‘ATuttoCuore’, ma il forte vento mette a rischio la sicurezza degli spettatori, della struttura e dello stesso artista. Per questo si è deciso di posticipare l’evento.

Allerta meteo, rinviato il concerto di Claudio Baglioni

A comunicare il rinvio del concerto di Bari del cantautore Claudio Baglioni è lo stesso staff sulle pagine social.

Come detto in apertura, la voce di ‘Strada Facendo’ era attesa per venerdì 20 ottobre preso l’Arena della Vittoria con lo show ‘ATuttoCuore’, ma l’allerta meteo a causa del forte vento ha costretto gli organizzatori a spostare la serata.

Il vento, del resto, ha fatto precipitare di 6 metri un container a Genova, rovinato sull’asfalto di una strada lungo la quale, fortunatamente, non transitavano veicoli né persone.

L’Italia, in effetti, è divisa in due dall’arrivo del ciclone Medusa che nel weekend tra il 20 e il 22 ottobre porterà nubifragi e instabilità al nord, mentre al sud si alternano il caldo africano e sporadici episodi di maltempo.

La nuova data, i biglietti e i rimborsi

Lo staff di Claudio Baglioni fa sapere che il concerto previsto a Bari per la sera di venerdì 20 ottobre verrà recuperato domenica 22 ottobre.

I biglietti acquistati per lo spettacolo del giorno 20 resteranno validi nella nuova data.

Tuttavia, gli utenti che non sono interessati al recupero del concerto nella giornata di domenica possono richiedere il rimborso del biglietto “presso il circuito di vendita attraverso il quale è stato acquistato”.

Per richiedere il rimborso c’è tempo fino alle ore 19 di lunedì 23 ottobre.

Lo spettacolo ‘ATuttoCuore’ di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni ha progetto e realizzato il format ‘ATuttoCuore’ insieme a Giuliano Peparini, che è anche il direttore artistico e il regista teatrale.

Il concept mette insieme l’idea tutta di Richard Wagner del teatro-totale e quella di Walter Gropius della rimodulazione dei tempi e degli spazi.

Il risultato è ciò che lo stesso cantautore definisce un ‘Rock Opera Show’ in cui vanno in scena, oltre alla musica di Claudio Baglioni costruita come un viaggio attraverso i suoi successi, anche citazioni che spaziano dal passato più ancestrale a immagini di un futuro ipotetico.