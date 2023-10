Container volato in strada a Genova per il forte vento: caduto da 6 metri, tragedia evitata per miracolo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il forte vento che sta sferzando Genova è riuscito a smuovere un container facendolo cadere in mezzo alla strada. La stampa locale, e con ragione, parla di tragedia sfiorata, ma fortunatamente l’episodio non ha generato feriti. Il fatto risale alle 10:30 di venerdì 20 ottobre, con il container precipitato su via Bruzzo, nei pressi del torrente Polcevera.

Container in strada a Genova a causa del forte vento

Come detto in apertura, il vento forte che sta sferzando Genova e la Liguria ha sollevato e trasportato un container vuoto nella zona di Bolzaneto.

Il container è caduto su via Bruzzo, una strada che percorre il torrente Polcevera, bloccando di fatto la circolazione.

Fonte foto: TuttoCittà.it Il vento a Genova ha spostato un container che è precipitato su via Bruzzo, bloccando il transito dei veicoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti

Via Bruzzo percorre il Polcevera sulla sponda sinistra, non molto distante dai mercati generali.

In quel tratto di strada sono visibili, appunto, i container vuoti che vengono stoccati nell’attesa di operazioni portuali.

Un volo di 6 metri

‘Genova24’ scrive che il container sarebbe precipitato per 6 metri.

In una nota stampa, l’azienda proprietaria del container ha scritto che dopo l’incidente la viabilità è andata sotto il controllo della “polizia locale che ringraziamo per la collaborazione”.

Nella stessa nota si legge che “il container è stato prontamente rimosso“, che “non vi sono feriti” e soprattutto “nessun mezzo è stato coinvolto“.

L’azienda conclude comunicando che “l’area è ora sotto la gestione della polizia locale per il pieno ripristino della viabilità”.

Il maltempo in Liguria

L’ondata di maltempo che ha fatto crollare due ponti a Nizza ha investito anche la Liguria.

Il “merito” è tutto del ciclone Medusa che sta spaccando l’Italia in due, specialmente nel weekend tra venerdì 2o ottobre e domenica 22.

Mentre al centro nord le correnti atlantiche hanno portato un’ondata di freddo e nubifragi, all’estremo sud è ancora di casa il caldo africano con temperature che potrebbero raggiungere di nuovo i 35 gradi.

L’instabilità che assedia le Alpi Marittime ha dunque colpito anche Genova, che venerdì 20 ottobre ha fatto i conti con disagi nel traffico in val Polcevera a causa del forte vento.