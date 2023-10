Crollati due ponti a Nizza per il maltempo in Francia: travolti dal fiume in piena con una colata di fango

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, vicino a Nizza, nel sud della Francia, a causa della forte ondata di maltempo che sta colpendo la zona: lo riferisce il quotidiano locale Nice-Matin. Il ponte Maissa ha ceduto nella mattina di venerdì 20 ottobre sommerso dalla piena, come anche il ponte cosiddetto “Trois Ponts”, travolto da una colata di fango.

I ponti crollati a causa del maltempo

“Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze”, ha dichiarato il sindaco di Nizza (nonché presidente di Métropole Nice Cote d’Azur ed ex ministro) Christian Estrosi, in un messaggio pubblicato su X.

“La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti”, ha aggiunto Estrosi, giunto sul posto malgrado le forti precipitazioni che stanno colpendo il sud-est della Francia, non lontano dal confine italiano.

Impossibile l’accesso alla località di La Colmiane: “Il ponte Maïssa a Saint-Martin-Vesubie: la strada adiacente ha ceduto… Anche quello qui sotto sta crollando”, ha fatto sapere la giornalista francese Nathalie Layani.

Le strade tra i ponti “rischiano ad ogni istante di essere portate via”

L’allerta riguarda le case popolari Hlm e le case nei dintorni della riva destra del Boreon.

“Le strade tra i ponti Maissa e quello di Venanson rischiano ad ogni istante di essere portate via”, ha avvertito Eric Galliani, giornalista di Nice Matin.

La struttura del ponte aveva già ceduto durante il passaggio della tempesta Alex nel 2020. In previsione del passaggio della tempesta nella notte tra giovedì 19 ottobre e venerdì 20 ottobre sono state evacuate 85 persone da un campeggio ad Antibes.

“Le Alpi Marittime sono state nuovamente colpite da una potente tempesta. Già ieri ho dato istruzioni ai dipartimenti governativi di fare tutto il possibile per aiutare i residenti e le autorità locali”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin.

Il dipartimento francese delle Alpi Marittime, quello in cui si trova Nizza, è in allerta rossa per piogge e inondazioni dalle 4 di mattina di venerdì 20 ottobre.

Diramata l’allerta meteo anche in Liguria

A rischio anche il nostro Paese: è stata diramata l’allerta meteo in Liguria, dove è stato sollevato il ponte mobile di Rapallo. Saint-Martin-Vésubie si trova infatti a circa 40 km da Ventimiglia.