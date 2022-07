Reggio Emilia, incidente in autostrada: col traffico bloccato giovani giocano a calcio, uno viene investito

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia sfiorata sull’autostrada A1 nei pressi di Reggio Emilia. Il traffico è bloccato a causa di un incidente e così per passare il tempo alcuni giovani si mettono a giocare a calcio tra le auto ferme in coda. Uno di loro viene investito da un’auto, un ‘furbetto’ che per saltare la coda aveva imboccato la corsia d’emergenza.

L’incidente sulla A1 a Reggio Emilia

L’episodio, ricostruito da Il Resto del Carlino, è avvenuto venerdì 29 luglio lungo l’A1, tra i caselli di Modena e Reggio Emilia. L’investimento del ragazzo è avvenuto attorno a mezzogiorno, quando il traffico in autostrada era bloccato in direzione Milano a causa di un incidente.

A causare la coda l’incendio di un camion frigo pieno di medicinale che viaggiava in direzione nord e che ha improvvisamente preso fuoco.

Giocano a calcio col traffico bloccato, ragazzo investito sulla corsia d’emergenza

Con il traffico completamente bloccato, quattro giovani svizzeri sono scesi dall’auto e per ingannare il tempo si sono messi a giocare a calcio tra le vetture ferme in coda.

Uno di loro però è stato travolto da un’auto che procedeva sulla corsia d’emergenza, molto probabilmente un automobilista che aveva pensato bene di eludere così la coda. La macchina ha investito il giovane che per l’urto è stato sbalzato in avanti finendo contro un’altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Modena Nord. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Investito sulla corsia d’emergenza: le sanzioni

Diverse le sanzioni inflitte dalla polizia stradale all’automobilista che si è spostato sulla corsia riservata ai mezzi d’emergenza investendo il giovane. Per lui patente ritirata e dieci punti in meno e una multa da 400 euro. Rischia inoltre una denuncia per lesioni da parte del giovane svizzero investito.

Multe anche per i quattro giovani svizzeri, che sono stati sanzionati per l’abbandono dell’auto e per non aver indossato il giubbotto catarifrangente.