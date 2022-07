Tragico incidente a Bari: moto travolge famiglia che attraversa la strada, morto papà e grave figlio di 7 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una famiglia, composta da mamma, papà e il figlio di 7 anni, è stata travolta da una moto nella notte mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il bilancio dell’incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte sul lungomare di Santo Spirito a Bari, è tragico: morto il papà, grave il bimbo.

Incidente a Bari, cos’è successo

Si sarebbe sacrificato facendo da scudo per la moglie e il figlio e l’impatto con la moto gli è stato fatale. È morto così Gaetano De Felice, l’uomo di 47 anni che nella notte è stato falciato da una moto insieme alla sua famiglia a Santo Spirito a Bari. Il papà, che secondo quanto riferito da La Repubblica ha cercato di proteggere il figlio di 7 anni e la moglie, è morto sul colpo per strada, all’altezza del lido La Rotonda, dove si trovava con la sua famiglia dopo aver passato la serata in pizzeria.

Usciti dal locale, però, una moto guidata da un ventenne li ha travolti. Nonostante stessero attraversando sulle strisce pedonali, la moto non è riuscita a evitarli. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il mezzo stesse viaggiando a forte velocità e l’impatto sarebbe stato inevitabile. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto e avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra.

Grave il figlio di 7 anni

A essere colpito dalla moto è stato anche il figlio di 7 anni, che ha riportato delle ferite alle gambe.

Secondo le prime informazioni il piccolo è stato trasportato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. La madre, che era sotto shock, non ha riportato ferite.

Incidente a Bari, motociclista piantonato in ospedale

Nell’incidente è rimasto ferito anche il motociclista ventenne che, in sella alla sua moto, ha falciato i tre. Il giovane ora si trova anche lui ricoverato in ospedale ed è piantonato dalle forze dell’ordine. Gravissime sarebbero le sue responsabilità nell’incidente della notte, al momento è indagato per omicidio stradale ed è probabile che nelle prossime ore per lui scatti l’arresto.

Sul luogo dell’incidente sono stati fatti tutti i rilievi del caso e solo le indagini e una corretta ricostruzione dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine potrà fare chiarezza. I carabinieri e i vigli, intervenuti nella notte, hanno ritrovato due caschi dopo l’incidente, uno sotto una macchina e uno a bordo strada. L’ipotesi è quindi che sulla moto viaggiassero due persone.