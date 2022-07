Incidente in minimoto in Trentino, morto un bambino di 8 anni: si stava allenando in vista di una gara

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente avvenuto venerdì 22 luglio 2022 al kartodromo di Ala, in provincia di Trento, non ha lasciato scampo al piccolo Mathis Bellon. Il bambino di 8 anni, coinvolto nell’incidente mentre si stava allenando in vista del Campionato nazionale velocità, ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, ma le gravi ferite riportate hanno portato al drammatico epilogo.

Incidente in minimoto, cos’è successo

Il grave incidente al kartodromo di Ala è avvenuto venerdì 22 luglio, quando il piccolo Mathis si stava allenando in vista del Campionato. Dopo essere caduto dalla sua minimoto ed essere scivolato sull’asfalto è stato centro da un’altra moto che non è riuscita a evitarlo.

Le condizioni di Mathis, originario di Sainte-Maxime in Francia, sono subito apparse molto gravi. Soccorso in pista, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Verona, dove è stato ricoverato in rianimazione pediatrica. I genitori avevano richiesto e ottenuto il nullaosta per il trasferimento a Montpellier, ma nelle scorse ore Mathis è deceduto.

La decisione della famiglia sulla donazione degli organi

Dopo lo sconforto per la morte del piccolo, i genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio per permettere di salvare altre vite. Secondo quanto riferito da Le Quotidien de la Reunion, gli organi del bimbo di 8 anni hanno permesso di salvare ben cinque vite.

“Un angelo che ci ha riempiti di gioia” hanno detto i genitori sui social, dove sono stati sommersi da tanti messaggi di cordoglio per la drammatica perdita.

Incidenti in minimoto, i precedenti

Mathis Bellon, iscritto alla squadra “Race Experience School” di Frejus, in Provenza, era considerato una promessa del motociclismo. Il piccolo è un altro dei tanti baby piloti morti a causa di incedenti accorsi in minimoto.

Uno degli ultimi casi registrati in Italia è stato a gennaio, a Novara. Un bambino di 5 anni, dopo aver riportato gravi ferite dopo aver impattato contro le barriere della pista di motocross di Bellinzago, è deceduto.

Negli anni scorsi, altri due incidenti mortali hanno funestato il mondo dei piloti in erba: nel 2016 a Viadana (Mantova), dove morì un bimbo di 6 anni, nel 2018 a Ferriera (Torino), vittima un bambino di 9 anni.