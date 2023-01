Ravenna, si schianta la Smart contro l'asfaltatrice sull'A14: impatto violentissimo, morto un uomo 45enne

Un uomo si è schiantato con la sua Smart sull’A14, tra Faenza e Imola all’altezza del chilometro 54, poco dopo lo svincolo per Ravenna. L’incidente, nel quale ha perso la vita un 45enne, si è verificato nella serata di venerdì 27 gennaio.

Incidente mortale sull’A14

Secondo quanto riferito dall’Agi, il 45enne era al volante di una Smart quando, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un camion impegnato in alcuni lavori di asfaltatura.

L’impatto con l’asfaltatrice ha provocato il decesso del 45enne sul colpo.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Come riporta RavennaToday, l’impatto è stato talmente violento che l’auto si è accartocciata, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Faenza per riuscire a estrarre l’automobilista dalle lamiere.

Per l’uomo era ormai troppo tardi. Sarà ora la polizia stradale di Forlì a ricostruire cosa è realmente accaduto.

Dati allarmanti sul fronte degli incidenti

Quello verificatosi sull’A14 è l’ennesimo incidente mortale che si registra dall’inizio dell’anno.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo del drammatico incidente

Secondo l’Osservatorio dell’Asaps, l’Associazione amici e sostenitori polizia stradale, sono già 73 le persone che hanno perso la vita in questo inizio 2023 in incidenti stradali avvenuti nel fine settimana.

Tra il 21 e il 23 gennaio, le vittime sono state 17: 9 automobilisti, 1 motociclista, 4 pedoni, 2 ciclisti e 1 conducente di autocarro. Quattro i decessi registrati in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania. Il veicolo fuori strada senza il coinvolgimento di terzi è stata la costante di 4 incidenti fatali.

Un altro spaventoso incidente si è verificato a Roma, sulla via Nomentana. Il drammatico sinistro è avvenuto attorno alle due della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio a Fonte Nuova, a nord-est di Roma. Cinque ragazzi sono morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte.