Ravenna, lite per uno smartphone: 16enne scappa di casa. Gli appelli disperati della madre

Una lite che si trasforma in una fuga. La figlia, 16 anni, che scappa di casa. La madre che adesso la cerca disperatamente.

Ecco cosa sappiamo di preciso sulla giovane scappata di casa dopo una lite per lo smartphone a Ravenna.

Giovane fuggita di casa a Ravenna: l’appello della madre: “Non vedo l’ora di riabbracciarti”

I fatti si sono svolti a Alfonsine, in provincia di Ravenna. A essere scomparsa è una ragazza di 16 anni, di nome Ilona Bogus, di origini moldave. La madre non la vede più dal 21 luglio, giovedì, il giorno di una lite a tavola.

La donna ha quindi deciso di rivolgere un appello tramite Il Resto del Carlino: “Ilona – queste le sue parole – dalla sera di quello stupido litigio non riesco più a chiudere occhio. Mamma ti vuole bene e te ne vorrà per sempre. Non vedo l’ora di riabbracciarti”.

16enne scappa di casa dopo una lite, ci sono state alcune segnalazioni: a Ferrara, Rimini

Il quotidiano riporta anche che ci sono state svariate segnalazioni, le quali non si sono rivelate veritiere. Ne sono arrivate anche da Rimini e Ferrara.

“Ilona, sai benissimo che tra noi il rapporto è stato sempre limpido e sereno. Tra noi non ci sono mai stati problemi. Dammi tue notizie perché non riesco più a lavorare, a prendere sonno e a fare qualsiasi altra cosa”, così la madre.

“E poi c’è il fratellino che ti aspetta con trepidazione. Basta una tua telefonata o di qualcuno che è con te. Verrò a prenderti ovunque tu sia. Ritorna a casa Ilona”.

Lite per uno smartphone, Ilona va via da casa: la dinamica del litigio. Cosa è successo

Le due donne si trovavano a tavola quando la madre ha notato le numerose notifiche, più del solito, ha affermato, sullo smartphone di Ilona. Ha chiesto quindi alla figlia, che le avrebbe cancellate frettolosamente, di lasciargliele visionare, ma la 16enne si è rifiutata.

Poi la madre ha intravisto qualcosa, forse proveniente da un gruppo di moldavi in Italia.

Dopo la lite, la giovane è uscita di casa e non ha, almeno per il momento, fatto ritorno.