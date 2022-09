Rapinavano calciatori e influencer, arrestati: come agivano, tra le vittime Calhanoglu, Sensi e Chiara Biasi

Monitoravano i social di calciatori e influencer e quando avevano la certezza che erano lontani dalle loro abitazioni mettevano a segno rapine. A finire derubati sono stati il centrocampista in forza all’Inter Hakan Calhanoglu, il calciatore del Monza Stefano Sensi, l’influencer Chiara Biasi e una quarta vittima non famosa.

Chi sono il ladri arrestati

A finire in manette, come rende noto Il Corriere della Sera, un 21enne e un 36enne, entrambi rom croati del campo via Monte Bisbino. Un terzo membro della banda di ladri, invece, è ancora a piede libero. Per lui è stata disposta la misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione dei militari

I militari della seconda sezione della Mobile, coordinati da Marco Calì, sono riusciti a rintracciare uno dei due malviventi grazie a una macchia di sangue trovata sul luogo di una delle rapine.

Fonte foto: ANSA Il calciatore Hakan Calhanoglu, tra le vittime delle rapine

L’attenta analisi delle immagini delle telecamere ha poi permesso di ricostruire le arrampicate con le quali i malviventi riuscivano a intrufolarsi nelle dimore delle vittime. I ladri sono dei veri e propri acrobati, capaci di arrampicarsi fino ai piani alti di palazzi del centro città.

Recuperata parte della refurtiva

Nel corso della perquisizione è stata trovata anche parte della refurtiva, che in totale ammonta a circa mezzo milione di euro (trafugati contanti, gioielli, orologi e borse di lusso). Un colpo è stato messo a segno il giorno del derby di febbraio scorso. Un’altra rapina quando si giocava Inter-Torino a dicembre. Chiara Biasi ha invece trovato l’abitazione svaligiata mentre era impegnata in una serata con le amiche.