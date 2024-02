Ragazzino di 14 anni trovato morto nel sonno dalla sorella a Traversetolo: indagini dei carabinieri

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di 14 anni è stato ritrovato morto nel proprio letto dalla sorella, a Traversetolo (Parma). Dopo l’allarme sono giunti i soccorritori sul posto, che non sono riusciti a rianimare il giovane. Nell’abitazione al centro del paese sono arrivati anche i carabinieri, che indagano su quanto accaduto.

Il 14enne morto a Traversetolo

Una tragedia ha colpito all’alba di oggi – martedì 13 febbraio – una famiglia di Traversetolo, piccolo comune della provincia di Parma, in Emilia Romagna.

Alle prime ore del giorno difatti, un ragazzino di 14 anni è stato trovato privo di vita nel proprio letto dalla sorella, che era entrato nella sua stanza per svegliarlo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Traversetolo, comune della provincia di Parma nel quale all’alba un ragazzino di 14 anni è stato ritrovato morto nel proprio letto dalla sorella: indagini dei carabinieri in corso

L’allarme è scattato poco dopo le ore 6 di mattina, e in poco tempo i soccorritori e forze dell’ordine si sono precipitati nella casa che si trova nel centro del paese emiliano.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo della tragedia sono giunti l’equipe sanitaria del 118, l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo. Accorsi sul posto sono anche i carabinieri del comando del comune in provincia di Parma.

Secondo quanto riportato anche da Parma Today, il personale medico ha più volte tentato di rianimare il giovane, senza però riuscirci. I sanitari non hanno potuto quindi far altro che constatare il decesso del 14enne.

I carabinieri giunti presso l’abitazione, che si trova nel centro del paese, stanno effettuando gli approfondimenti e i rilievi necessari per cercare di ricostruire quanto accaduto, ma dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di morte naturale.

Una comunità sotto shock

Come riporta Parma Press la famiglia del 14enne, di origini albanesi, si è trasferita da poco in paese. Il ragazzino non frequentava ancora i coetanei del posto, e dalle prime informazioni non soffriva di alcuna patologia pregressa.

Sui social molte persone hanno espresso il proprio cordoglio per la morte improvvisa del giovane, che ha sconvolto l’intera comunità.

Resta l’attesa per i risultati delle indagini dei carabinieri, e dell’eventuale esame autoptico, per poter chiarire le cause del decesso del 14enne.