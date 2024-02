Ragazza violentata nella notte in via Rigutti a Trieste: la giovane rapinata dopo l'aggressione sessuale

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grave caso di violenza sessuale a Trieste. L’episodio è avvenuto in via Rigutti, nel centro del capoluogo friulano, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio. La vittima, una giovane ragazza, è stata derubata del suo portafoglio dopo aver subito l’aggressione.

La giovane violentata in via Rigutti a Trieste

La vittima ha subito l’aggressione sessuale in via Rigutti intorno alle 4 della notte di sabato 24 febbraio, come riportato dal sito triestecafe.it.

L’episodio si è poi tramutato in una rapina: durante l’assalto, la donna è stata derubata del suo portafoglio, contenente documenti e carte di credito.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’aggressione è avvenuta in via Rigutti intorno alle 4 della notte di sabato 24 febbraio

Gli aggressori non ancora identificati

Gli aggressori al momento non sono stati identificati. Il caso è stato segnalato alla Polizia dal personale dell’ospedale Maggiore, dove la vittima ha ricevuto le prime cure.

Le forze dell’ordine, attualmente al lavoro sul caso, stanno conducendo indagini per identificare e catturare i responsabili di quanto accaduto.

Il fatto solleva ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza nella città friulana, specialmente nelle strade meno affollate e illuminate.

L’episodio, infatti, si aggiunge ad altri casi di aggressioni, risse e accoltellamenti avvenuti nelle ultime settimane in zona.

Un’altra violenza sessuale a Milano

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, a Milano, un’altra ragazza di 20 anni è stata violentata da uno studente. Il giovane è stato arrestato dopo essere stato colto in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante.

Entrambi sono studenti stranieri. I due si conoscevano ed erano appena usciti dalla nota discoteca Alcatraz, in via Valtellina. La violenza si è consumata in un parcheggio poco distante dal locale.

L’aggressore è incensurato e spetterà ora al gip convalidare l’arresto.