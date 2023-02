Ragazza di 20 anni investita da un tram a Milano: ricoverata in gravi condizioni con un trauma cranico

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Paura per le sorti di una 20enne investita da un tram a Milano intorno alle 13.30 di sabato 18 febbraio. L’incidente ha avuto luogo nel pieno centro della città, a poca distanza dal Duomo. La giovane sarebbe una studentessa di origini cinesi della Bocconi. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La dinamica del drammatico accaduto è ancora al vaglio della polizia locale.

Tram investe 20enne a Milano: cosa è successo

Teatro dell’incidente l’incrocio regolato da semafori tra via Torino e via dell’Unione. Per gli accertamenti del caso sono stati acquisiti i filmati delle telecamere della zona.

Stando alla prima ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, la ragazza era intenta ad attraversare la strada. Improvvisamente un tram diretto verso piazza Duomo l’ha urtata facendola sbalzare per terra sul marciapiede, dove ha sbattuto la testa.

Fonte foto: ANSA I soccorsi sul luogo dell’incidente

Il ricovero in ospedale

Subito dopo l’impatto la 20enne è stata soccorsa dal personale medico del 118 giunto con un’ambulanza e un’auto medica, che l’ha trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

La caduta a terra secondo quanto si apprende le avrebbe provocato un importante trauma cranico. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ gli operatori sanitari hanno definito le condizioni della giovane “molto gravi”.

Il conducente del tram, un uomo di 44 anni, è rimasto scioccato dall’incidente. Si sarebbe trovato davanti la ragazza all’ultimo momento e non sarebbe quindi riuscito a fare nulla per evitare l’impatto.

La testimonianza

Come si legge su ‘Repubblica’ la 20enne aveva appena acquistato dei cosmetici ed è stata investita subito dopo essere uscita dal negozio.

“Ho sentito come un boato, un rumore fortissimo: stavo sistemando dei trucchi, mi sono girata e ho visto la ragazza già per terra e il tram fermo”, ha affermato una delle commesse al quotidiano.

Indagini in corso

Mentre le condizioni della giovane continuano ad essere monitorate in ospedale, le indagini non si fermano. Secondo le indiscrezioni sul luogo dell’incidente sarebbero state ritrovate delle cuffiette. Al momento non è escluso che la 20enne mentre attraversava la strada fosse distratta dalla musica o da una telefonata.