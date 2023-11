Quando Henry Kissinger si pentì dell'intervista con Oriana Fallaci: "La cosa più stupida della mia vita"

Henry Kissinger, considerato il più grande diplomatico del XX secolo, è morto nella serata di mercoledì 29 novembre a 100 anni. Nel 1972 fu intervistato da Oriana Fallaci, ma Kissinger poi si dichiarò pentito dell’intervista, definendola “la cosa più stupida della mia vita“.

Nel raccontare la sua intervista ad Henry Kissinger, Oriana Fallaci definì il diplomatico “un uomo di ghiaccio“, con un'”espressione senza espressione” e una voce “monotona, triste e sempre uguale“.

Oriana Fallaci definì l’intervista la “più scomoda, forse, che abbia mai fatto”.

Fonte foto: ANSA

Sull’intervista a Henry Kissinger, Oriana Fallaci disse anche:

“Dio che pena! Ogni 10 minuti lo squillo del telefono ci interrompeva, ed era Nixon che voleva qualcosa, chiedeva qualcosa, petulante, fastidioso come un bambino che non sa stare lontano dalla sua mamma. Kissinger rispondeva con premura, ossequioso, e il colloquio con me si interrompeva: rendendo ancor più difficile lo sforzo di capirlo un poco. Poi, proprio sul più bello, mentre egli mi denunciava l’essenza inafferrabile del suo personaggio, uno dei telefoni squillò di nuovo. Era di nuovo Nixon e: poteva il dottor Kissinger passare un attimo da lui? Certo, signor presidente. Scattò in piedi, mi disse di aspettarlo, avrebbe cercato di darmi ancora un po’ di tempo, uscì. E così si concluse il mio incontro”.