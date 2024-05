Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche: coinvolgeranno le truppe vicine all'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato ordine allo stato maggiore generale della Federazione russa di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche che coinvolgeranno le truppe schierate nei pressi dell’Ucraina.

Esercitazioni nucleari, l’ordine di Putin

Mosca ha dichiarato che terrà un’esercitazione militare che includerà la pratica dell’uso di armi nucleari tattiche in risposta alle “minacce provocatorie” da parte di funzionari occidentali.

Il Ministero della Difesa russo, riporta l’agenzia Reuters, ha dichiarato che l’esercitazione è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin e che servirà a testare la prontezza delle truppe nel caso di impiego di “armi nucleari non strategiche“.

La Russia si prepara alla guerra nucleare

Le esercitazioni militari comprenderanno la preparazione e lo schieramento in caso di uso di armi nucleari non strategiche, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa russo.

Parteciperanno le formazioni del Distretto militare meridionale e le forze navali. L’esercitazione, ha dichiarato il Cremlino, “mira a garantire l’integrità territoriale” e la sovranità della Russia “in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di alcuni funzionari occidentali contro la Federazione Russa”, ha dichiarato il ministero.

Cosa sono le armi nucleari non strategiche

La Russia possiede il più grande arsenale di armi nucleari al mondo: 5.997, secondo le stime dell’agenzia Reuters. Di queste, circa 1.200 sono state ritirate ma in gran parte intatte e circa 4.380 sono stoccate per essere utilizzate dai lanciatori strategici a lungo raggio e dalle forze nucleari tattiche a corto raggio.

Fonte foto: ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin (a destra) assistono alla funzione pasquale ortodossa nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

Le armi nucleari tattiche, chiamate armi nucleari non strategiche, sono state progettate per essere utilizzate sul campo di battaglia, ad esempio per contrastare forze convenzionali come grandi formazioni di fanteria e corazzati.

Sono più piccole delle armi nucleari strategiche, come le testate dei missili balistici intercontinentali.

Sebbene tra gli esperti vi siano visioni diverse, le caratteristiche delle armi nucleari tattiche, a differenza di quelle strategiche, sono una minore potenza esplosiva, misurata in chilotoni, e veicoli di lancio a corto raggio.

La Russia ha mantenuto un numero maggiore di armi nucleari tattiche e ha fatto maggiore affidamento su di esse nella sua strategia nucleare rispetto agli Stati Uniti.