Previsioni meteo verso Ferragosto, caldo intenso e qualche temporale nel secondo weekend di agosto

Caldo in aumento, ma anche qualche temporale. Nel weekend dell’11-12-13 agosto in Italia le temperature saliranno ancora di qualche grado, ma in alcune aree del nostro Paese sono attese anche piogge a carattere temporalesco. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 11 agosto

Nord: Giornata stabile e in prevalenza soleggiata con pochi e isolati addensamenti diurni sui rilievi alpini associati a qualche piovasco. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 29 e 34.

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata con pochi e isolati addensamenti diurni sui rilievi alpini associati a qualche piovasco. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 29 e 34. Centro: Tempo stabile e in gran parte soleggiato con qualche isolato rovescio pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra 29 e 34.

Tempo stabile e in gran parte soleggiato con qualche isolato rovescio pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra 29 e 34. Sud: Sole prevalente ovunque, sporadica nuvolosità pomeridiana sui rilievi della Calabria. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33.

Fonte foto: ANSA

Turista sotto al sole a Roma.

Sabato 12 agosto

Nord: Sole pieno al mattino, pomeriggio con qualche isolato piovasco o temporale sull’Appennino Ligure e sulle Alpi centro orientali. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 30 e 35.

Sole pieno al mattino, pomeriggio con qualche isolato piovasco o temporale sull’Appennino Ligure e sulle Alpi centro orientali. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 30 e 35. Centro: Tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico addensamento diurno lungo la dorsale Tosco-Emiliana. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 30 e 35.

Tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico addensamento diurno lungo la dorsale Tosco-Emiliana. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 30 e 35. Sud: Condizioni anticicloniche salvo locale variabilità diurna sui rilievi della Calabria. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33.

Domenica 13 agosto

Nord: Avvio di giornata soleggiato, tra pomeriggio e sera sviluppo di instabilità su Alpi e Prealpi con qualche breve temporale di calore. Temperature in ulteriore aumento, con massime comprese tra 32 e 37.

Avvio di giornata soleggiato, tra pomeriggio e sera sviluppo di instabilità su Alpi e Prealpi con qualche breve temporale di calore. Temperature in ulteriore aumento, con massime comprese tra 32 e 37. Centro: Tempo stabile e soleggiato con qualche innocuo addensamento cumuliforme pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 32 e 37.

Tempo stabile e soleggiato con qualche innocuo addensamento cumuliforme pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime comprese tra 32 e 37. Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33.

Le città con bollino arancione e giallo

Venerdì 11 agosto

Venerdì 11 agosto nessuna ondata di calore anomala. Solo bollino giallo in 2 città, come indicato dal Ministero della Salute nel suo bollettino:

Bolzano

Perugia

Sabato 12 agosto

Nella giornata di sabato 12 agosto, sono invece 7 le città da bollino giallo per il caldo:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Roma

Torino

Domenica 13 agosto

Domenica 13 agosto ci saranno 9 città da bollino giallo e 4 da bollino arancione.

Le città da bollino giallo:

Ancona

Bologna

Campobasso

Frosinone

Milano

Roma

Torino

Trieste

Verona

Le città da bollino arancione:

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia.