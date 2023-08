La tempesta Hans causa il crollo la diga di un impianto idroelettrico in Norvegia: le immagini del disastro

Da diversi giorni la tempesta Hans sta flagellando alcune zone della Scandinavia e Paesi Baltici. In particolare, il fenomeno meteorologico ha colpito alcune aree della Norvegia sud-occidentale, causando gravi danni, come il crollo parziale di una diga.

Gravi danni in Norvegia, a causa dell’arrivo della tempesta Hans, che si è abbattuta sul sud del Paese e su alcune zone confinanti della Svezia, causando forti disagi in tutte le zone interessate.

Il sindaco di Oslo, Marianne Borgen, ha invitato i cittadini della capitale a non recarsi al lavoro nella giornata di mercoledì 9 agosto. Ciò “per evitare congestioni stradali e problemi nei trasporti pubblici” in questa “situazione impegnativa a causa delle intense precipitazioni“.

⚠️❗🇳🇴 – ALERT #Norway: During a catastrophic flood, water entered a power plant in Braskereidfoss causing extensive damage.

The government is considering blowing up a dam after days of heavy rain in Scandinavia caused flooding.

