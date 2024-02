Prete lascia la chiesa per amore e si candida a sindaco vicino Avellino: Antonio Romano sfida Forza Italia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Antonio Romano ha deciso di svestire i panni da prete per amore e ora, dopo due settimane dal congedo dall’abito telare, ha annunciato anche la sua candidatura a sindaco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. L’ex sacerdote, infatti, dopo aver appeso al chiodo il collare ecclesiastico, si è detto pronto a scendere in campo per il piccolo paese irpino. Una candidatura che però non è piaciuta ai suoi ex fedeli.

Antonio Romano lascia la chiesa per amore

Nel giro di poche settimane Antonio Romano è riuscito a far notizia per ben due volte. La prima, quella più clamorosa, è emersa dopo un suo post su Facebook dello scorso 30 gennaio in cui il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, aveva annunciato ai suoi fedeli l’intenzione di dire addio all’abito telare.

“Il 18 ottobre scorso ho espresso al vescovo la mia ferma volontà di rinunciare allo stato clericale e di conseguenza di essere sollevato da tutti gli incarichi e dagli obblighi ad esso connesso, compreso quello del celibato” le parole di Romano che aveva ammesso che la decisione, seppur sofferta, era “doverosa” perché “dopo una lunga amicizia ho scoperto di amare una donna“.

E chiedendo comprensione ai suoi fedeli, aveva sottolineato: “Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra nonostante tutti gli sforzi fatti per reprimere il sentimento e i tentativi di separazione”.

“Non posso continuare a combattere contro la mia natura” aveva detto.

Dalla chiesa alla politica come candidato sindaco

Dopo il post d’addio alla chiesa, però, l’ex prete è tornato sui social con una notizia ancor più importante nella giornata di mercoledì 14 febbraio. Sempre su Facebook, rivolgendosi alla comunità di Chiusano, ha infatti annunciato la sua candidatura a sindaco.

“Non voglio rimandare a domani ciò che posso fare oggi. Il tempo non va sprecato. Con la mia “auto sospensione a divinis” sono diventato un comune cittadino e, non avendo impedimenti o incompatibilità, posso legittimamente concorrere alle cariche pubbliche” le parole di Romano.

Il 57enne sa che sarà difficile: “Non ho pretese, né presumo di vincere”. Ma nonostante la sfida “impari”, Romano non si tira indietro nel lanciare frecciate a Carmine De Angelis, sindaco del comune nell’irpino nonché segretario di Forza Italia.

“Non possiedo né potere, né soldi, né amicizie influenti, né parentele, né clientele. Non compro voti, non minaccio” le parole dell’ex prete.

La reazione degli ex fedeli

Ma a storcere il naso, ancora una volta, sono stati i suoi ex fedeli della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico. Dopo aver già dato pareri discordanti sull’addio alla chiesa, tra chi lo ha accusato di aver fatto un giuramento che ora non sta più mantenendo per amore “rinunciando al Signore per una donna“, i parrocchiani sono divisi anche sulla discesa in campo politico.

“Non mi sorprende questo epilogo” ha scritto un fedele che accusa l’ex prete di non avere “l’imbarazzo di chiedere il voto a chi per tanti anni le ha confidato, nel sacramento della confessione, cose magari delicate”.