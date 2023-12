Prete si innamora di una parrocchiana nel Salernitano e fugge insieme a lei: la Curia sospende le messe

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ai fedeli della sua chiesa aveva detto che sarebbe partito in missione per un villaggio dell’Africa, ma in verità stava preparando la fuga d’amore con una sua parrocchiana. Non potevano crederci i paesani di una piccola comunità della Piana del Sele, in provincia di Salerno, quando hanno scoperto la verità di fronte alla porta chiusa della chiesa: il prete aveva perso la testa per una donna conosciuta tra una messa e l’altra ed era scappato con lei.

La storia

Eppure col senno del poi alcuni fedeli avrebbero giurato di aver visto tra il sacerdote e la parrocchiana degli atteggiamenti troppo confidenziali, un’intesa forse un po’ ambigua, ma probabilmente mai avrebbero immaginato che dietro quella sintonia ci potesse essere l’inizio di una storia d’amore.

Fino a quando il prete non ha annunciato l’intenzione di partite per una missione in un piccolo villaggio dell’Africa, suscitando anche l’orgoglio delle più anziane frequentatrici della parrocchia, e che per questo messe e celebrazioni sarebbero state sospese per qualche giorno.

La fuga

Dopo diversi giorni di chiusura della chiesa la verità è però venuta fuori: il prete, originario di Eboli, era scappato con la donna che da Battipaglia andava a seguire la messa nella parrocchia del piccolo paesino dell’Alto Sele.

Con la sagrestia vacante, le cerimonie e le liturgie erano state interrotte nonostante il periodo fitto di celebrazioni, provocando il malumore tra i fedeli.

La decisione della Curia

La notizia è arrivata anche alla Curia arcivescovile di Salerno, che ha provveduto a nominare un nuovo sacerdote da inviare nella parrocchia rimasta scoperta.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, nonostante ci sia già il parroco incaricato di sostituire il collega fuggito per amore, i vertici della diocesi avrebbero comunque deciso di sospendere per un periodo messe e liturgie, una decisione che in vista del Natale non sarebbe stata accolta con piacere dalla comunità.