Pompei, dagli scavi spunta una tartaruga col suo uovo: il video della scoperta inaspettata

Dagli scavi di Pompei arriva una notizia inaspettata. Il direttore del Parco archeologico, Gabriel Johannes Zuchtriegel, ha reso noto che gli archeologi hanno ritrovato una piccola tartaruga di terra, conservata con il suo uovo mai deposto. Il carapace quasi intonso, la testa intatta come la coda e una delle zampette. Secondo Zuchtriegel, “questo ritrovamento apre una finestra sugli ultimi anni di vita della città”. Gli archeologi delle Università Orientale di Napoli, la Freie Universitat di Berlino e l’Università di Oxford hanno trovato la tartaruga a mezzo metro di profondità, sotto il pavimento in terra battuta di una bottega in Via dell’Abbondanza. “Una dimora di assoluto pregio”, sottolineano Marco Giglio dell’Orientale e Monika Trumper dell’Università di Berlino. La testuggine si era evidentemente introdotta nella ‘taberna’ e “lì si era scavata una tana dove deporre il suo uovo“, fa notare l’antropologa Valeria Amoretti, “cosa che non le è riuscita e che potrebbe averne causato la morte”.

Fonte foto: ANSA