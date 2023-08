Pier Silvio Berlusconi alla guida di Forza Italia? Un sondaggio crea scalpore. Cosa dicono nel partito

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Pier Silvio Berlusconi raccoglierà il testimone del padre Silvio e “scenderà in campo” in politica? L’interrogativo è tornato d’attualità in seguito a un sondaggio rilanciato da Mediaset.

Il sondaggio su Pier Silvio Berlusconi in politica

Secondo un sondaggio Winpoll trasmesso dal Tg5, Pier Silvio Berlusconi gode di una conoscenza e fiducia trasversale (di quasi il 50% degli elettori di tutti i partiti) e i cambiamenti che ha imposto in Mediaset (in particolar modo il taglio di programmi o personaggi giudicati troppo trash) sono stati apprezzati dal 60% degli italiani.

E c’è di più: il secondogenito del fondatore di Forza Italia è visto come l’erede del padre in politica dal 68% di chi vota Forza Italia, dal 53% degli elettori di Fratelli d’Italia e dal 44% dei votanti per la Lega.

Pier Silvio Berlusconi al recente Trofeo Silvio Berlusconi dedicato al padre.

Le reazioni al sondaggio su Pier Silvio Berlusconi in politica

Secondo quanto si legge sul ‘Corriere della Sera’, il sondaggio su Pier Silvio Berlusconi in politica ha fatto scalpore, sia per il momento in cui è uscito sia per la grande copertura che ne hanno dato le reti Mediaset.

Sempre il ‘Corriere della Sera’ riferisce che in Forza Italia tutti sarebbero convinti che “a Pier Silvio Berlusconi la politica piace molto, è appassionato, ci sta molto dietro”. In un altro virgolettato attribuito a una fonte interna a Forza Italia rimasta anonima si legge: “Per noi avrebbe un valore inestimabile un Berlusconi alla guida“.

Pier Silvio Berlusconi in politica: i possibili scenari

La domanda sulla discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi (come garante del partito o candidato) rimbalzerebbe nelle chat dei forzisti e dentro Forza Italia, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ritengono che molto dipenderà dal risultato delle Europee.

Questo lo scenario tratteggiato dal sito del quotidiano: una cosa è se Forza Italia raggiungesse l’8-9%, un’altra se galleggiasse poco sopra la soglia del 4% e un’altra ancora se facesse flop. In questo caso, le riflessioni all’interno della famiglia Berlusconi sarebbero decisive: scendere in campo per valorizzare o rilanciare il partito, farlo navigare da solo o “abbassare la saracinesca”?

Quel che è certo è che, per il momento, i riflettori da Marina Berlusconi si sono spostati su Pier Silvio Berlusconi, che al recente Trofeo Silvio Berlusconi ha tenuto un commosso discorso: “Abbiate tutti sempre rispetto. Rispetto a 360 gradi, per le regole, per gli avversari, per tutti. Il rispetto assoluto è stato parte della grandezza di mio padre. Se volete fargli un regalo, portiamolo tutti insieme avanti”.