Pier Silvio Berlusconi e l'annuncio sul suo futuro in politica, poi la frase su Giorgia Meloni e il padre

Pier Silvio Berlusconi ricorda il padre scomparso meno di un mese fa e chiarisce la posizione della famiglia sulle sorti dell’azienda senza tralasciare i retroscena di una sua possibile discesa in politica. Lo fa in occasione della presentazione dei palinsesti di Mediaset, la creatura del padre Silvio di cui Pier Silvio è amministratore delegato. Per l’occasione rimarca la compattezza della famiglia Berlusconi e parla del suo rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Pier Silvio confessa di sentire la mancanza del padre

È la prima volta che i palinsesti del gruppo Mediaset vengono presentati da quando è morto Silvio Berlusconi. Motivo per il quale l’appuntamento con la stampa non è stato riservato agli addetti del settore televisivo.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, non ha nascosto l’emozione nel ricordare il padre, scomparso il 12 giugno.

Fonte foto: IPA Pier Silvio Berlusconi ai funerali del padre a Milano

“La mancanza che sento è personale”, ha detto il figlio del fondatore di Forza Italia ricordando “la dolcezza infinita” di un padre che ha dato ai suoi figli “la possibilità di camminare da soli”.

La famiglia Berlusconi e il futuro di Mediaset

Dalla morte di Silvio Berlusconi, l’attenzione mediatica è tutta riservata agli eredi dell’ex presidente del Consiglio. Da un lato per osservare il futuro politico del terzo partito che compone il Governo di Giorgia Meloni e dall’altro per l’interesse sul futuro di Mediaset.

Su quest’ultimo aspetto, Pier Silvio Berlusconi ha smentito le ricostruzioni secondo le quali la famiglia avrebbe intenzione di vendere Mediaset.

Sono ricostruzioni che “mi hanno fatto male”, ha confessato l’ad dell’azienda evidenziando la compattezza con cui si muovono i figli nelle scelte aziendali dopo la morte del padre. “Ognuno fa il proprio lavoro – ha spiegato -, ma siamo sempre stati compatti e uniti“.

Il figlio di Berlusconi smentisce la sua discesa in politica

Per Pier Silvio Berlusconi la presentazione dei palinsesti di Mediaset è stata anche l’occasione per fare chiarezza sul suo futuro in politica.

Si tratta di un’ipotesi totalmente infondata. “La politica è un mestiere serio, da studiare e imparare”, ha detto Pier Silvio spiegando che oggi Mediaset sta attraversando un “momento di crescita e devo rimanere a fare il mio mestiere”.

Insomma, il figlio del fondatore di Forza Italia non ha in programma una discesa in campo analoga a quella che il padre fece nel 1994. E, inoltre, non intravede nessuna emergenza nazionale che potrebbe giustificare un simile passo per scongiurare possibili fratture all’interno della maggioranza – di cui fa parte Forza Italia – trainata da Giorgia Meloni.

A proposito dell’attuale premier, infine, Pier Silvio ha rivelato di avere “un buon rapporto” e di conoscerla da molti anni. “È una persona che stimo, giovane e decisa“, ha aggiunto.