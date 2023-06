Silvio Berlusconi e il video della discesa in campo nel 1994: "L'Italia è il Paese che amo"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Nel giorno della morte di Silvio Berlusconi ricordare i momenti cardine dalla vita di una delle figure centrali della storia italiana è inevitabile, oltre che doveroso, e ripercorrendo a ritroso la lunga carriera del Cavaliere si arriva fino all’inizio: il video messaggio del 1994 con il quale annuncia la sua celebre ‘discesa in campo’, utilizzando quella metafora calcistica che definirà da subito la sua grande passione, la sua comunicazione, e lo identificherà come imprenditore di successo. Un discorso che avrebbe segnato il panorama politico italiano dei successivi 30 anni, a partire dall’incipit, tra i più memorabili.

Il discorso della ‘Discesa in campo’

“L’Italia è il Paese che amo – dice Berlusconi nel suo messaggio – Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare”.

“Per poter compiere questa nuova scelta di vita – recita ancora il discorso del Cavaliere – ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza”.

Con questo video Silvio Berlusconi annuncia la nascita di Forza Italia e dà inizio alla campagna elettorale che lo porta a vincere le politiche del 1994.

Un discorso nel quale non risparmia attacchi alla sinistra “orfani e nostalgici del comunismo” e che termina con la promessa di un “nuovo miracolo italiano”.

La registrazione del video messaggio

Il video di 9 minuti fu pre-registrato in un set allestito all’aperto, in una sorta di cantiere nel giardino della villa di Macherio, e inviato in cassetta a tutte le Tv nazionali e private.

Il messaggio venne trasmesso il 26 gennaio del 1994, integralmente da Rete quattro e Italia 1, in un’ampia sintesi da Canale 5, in forma stringata dai tg della Rai.