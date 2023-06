Silvio Berlusconi e i suoi 36 processi: una sola condanna definitiva, le vicende giudiziarie del Cavaliere

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo. In Italia è ricordato per essere stato il protagonista della seconda Repubblica, ma anche per i numerosi processi a suo carico. La vita del Cavaliere, in perenne lotta contro la Procura di Milano, si è mossa schivando ben 36 processi. Una sola la condanna definitiva, nel processo Mediaset, per frode fiscale.

La storia giudiziaria di Berlusconi

La storia giudiziaria di Silvio Berlusconi accompagna la storia più recente dell’Italia.

La prima indagine a sua carico, prima della discesa in politica, risale al 1983: inchiesta sul traffico di droga in Sicilia, poi archiviata.

Quindi falsa testimonianza per l’iscrizione nelle liste della P2 nel 1990 (reato estinto per amnistia) e ancora, nel 1994, l’accusa di aver falsificato, pagando tangenti, le verifiche fiscali per grandi società come Mondadori e Mediolanum. Esito: prescrizione dopo una condanna a 2 anni e 9 mesi in primo grado. Stesso esito per il processo sul finanziamento illecito a Bettino Craxi.

Il caso Ruby, Bunga Bunga ed escort: il crollo dell’immagine di Berlusconi

La parentesi processuale più lunga, anche per via dell’impatto mediatico che ha ottenuto, è stata quella del caso Ruby e dello scandalo Bunga Bunga dei festini nella villa di Arcore. Berlusconi è stato condannato a 7 anni di carcere in primo grado di giudizio per concussione e prostituzione minorile.

Condanna poi annullata, ma seguita dalle accuse di corruzione dei testimoni: processi che si sono conclusi con assoluzioni piene.

Oltre 30 processi e una sola condanna per frode fiscale: il caso Mediaset

In oltre 30 processi (36 in totale) – 11 assoluzioni, 10 procedimento archiviati, 8 prescritti e 2 casi di amnistia – della lunga presenza ai banchi di giudizio c’è stata una sola condanna definitiva: quella relativa al caso Mediaset.

Nell’ottobre del 2012 Silvio Berlusconi è stato condannato a 4 anni di carcere.

Condanna confermata in Appello e in Cassazione, ma grazie all’indulto (approvato dal Governo Prodi) la pena è stata ridotta a un anno.

Riduzione che ha permesso a Berlusconi di scontare la pena in prova ai servizi sociali a Cesano Boscone.

Una condanna passata in sordina, se non per le uscite dello stesso Berlusconi che aveva parlato di ‘condanna politica’, definendo il pm Fabio De Pasquale dell’indagine a suo carico un “famigerato”.