Silvio Berlusconi è morto a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. La sua vita tra politica, tv e calcio

Silvio Berlusconi è morto. L’ex presidente del Consiglio è deceduto all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano.

I quattro governi di Silvio Berlusconi

“L’Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti“. Con queste parole, il 26 gennaio del 1994, Silvio Berlusconi aveva annunciato la sua discesa in campo. Nove minuti di discorso, che hanno rivoluzionato la storia della politica italiana. La prima vittoria politica è arrivata il 27 marzo del 1994.

Silvio Berlusconi è entrato e uscito quattro volte da Palazzo Chigi. Alla guida del Polo delle Libertà con Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, la Lega Nord di Umberto Bossi e il Ccd di Pierferdinando Casini e Clemente Mastella, Berlusconi ha vinto le elezioni con il 42,9% dei voti e diventa presidente del Consiglio. Il governo Berlusconi 1 era durato 8 mesi.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi.

Alle politiche del 1996 il centrodestra si è presentato senza la Lega e Berlusconi ha perso contro Romano Prodi, leader dell’Ulivo.

Nel 2001, però, il Cavaliere è tornato a vincere le elezioni, grazie anche al colpo ad effetto del “contratto con gli italiani” nel quale si era impegnato ad abbattere la pressione fiscale, diminuire la criminalità, alzare le pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese, creare un milione di nuovi posti di lavoro. Il 13 maggio la Casa delle libertà ha vinto con il 45,4% alla Camera e il 42,5% al Senato. In carica quasi quattro anni, 1.412 giorni, il Berlusconi II è stato il governo più longevo della storia repubblicana.

Il terzo governo Berlusconi è stato segnato da un rapporto complicato con l’Unione europea e la politica economica. Nel 2006 a vincere le elezioni è stato nuovamente Romano Prodi, rimasto in carica per due anni scarsi.

Nel 2007 Silvio Berlusconi ha lanciato il Popolo della Libertà, che alle elezioni politiche del 2008 ha vinto dando vita al quarto governo Berlusconi. Nel 2009 Berlusconi è stato colpito al volto, al termine di un comizio, con una riproduzione in miniatura del Duomo di Milano lanciatagli addosso da distanza ravvicinata da Massimo Tartaglia, che gli ha rotto il setto nasale e fratturato due denti. L’ultimo governo Berlusconi è stato segnato dalla rottura definitiva con il leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini. Il 12 novembre del 2011 Silvio Berlusconi è salito al Quirinale per rimette il suo incarico nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il Silvio Berlusconi imprenditore

Prima della “discesa in campo”, Silvio Berlusconi è stato un imprenditore di successo, che ha costruito quartieri residenziali a Milano, lanciato le tv private che, con Mediaset, hanno rotto il monopolio della Rai e acquistato una squadra di calcio (il Milan) che è stata per molti anni ai vertici europei. Silvio Berlusconi è stato anche l’uomo che, in tempi più recenti, ha riportato il Monza in Serie A.

La malattia

Nell’aprile del 2023 è stato annunciato che Silvio Berlusconi era affetto, già da tempo, di leucemia mielomonocitica cronica. Proprio ad aprile il Cavaliere era stato ricoverato al San Raffaele per un’infezione polmonare, che come riportato dal bollettino medico firmato dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri, si inquadrava proprio nel contesto di una “condizione ematologica cronica” di cui Berlusconi “era portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

Dimesso il 19 maggio, Berlusconi è stato poi nuovamente ricoverato il 10 giugno. Il bollettino medico aveva fatto riferimento ad “accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”.