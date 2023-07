Pier Silvio Berlusconi contro Antonio Razzi al Grande Fratello: retroscena sul figlio del Cav e l'ex senatore

Per il Grande Fratello si prospetta un “ritorno al passato”, con concorrenti presi non solo tra i volti noti, ma anche tra le persone comuni. Una decisione parte della svolta imposta da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sul nuovo corso dell’emittente, che mira a mettere da parte le derive trash che negli ultimi anni hanno caratterizzato qualche trasmissione.

Addio al Grande Fratello versione Vip

Quindi addio al Grande Fratello Vip, che torna alla vecchia formula. Anzi, a un mix tra personaggi noti (Vip) e persone comuni (Nip). Almeno così sembra, quando mancano ancora quasi due mesi alla nuova edizione del programma. Lo stop agli influencer, o ad altri volti “semi-noti” che rischiano di aumentare il tasso del trash nei programmi, è stato imposto direttamente da Pier Silvio Berlusconi.

Non a caso, secondo le indiscrezioni, anche i programmi di Maria De Filippi, a partire da Uomini e Donne, sarebbe stati passati al vaglio dall’ad di Mediaset.

Lo stop all’ipotesi di Antonio Razzi nel Grande Fratello

Ma cosa significa, in termini di partecipanti, il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello?

Secondo i bene informati sarebbe uno “stop” all’ipotesi di partecipazione dell’ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi. Intervistato dall’Huffington Post, lo stesso Razzi non aveva smentito la notizia, limitandosi a dire di “non essere spaventato dall’idea”.

D’altra parte, l’ex senatore ha già partecipato a un reality show come “Ballando con le Stelle”, su Rai Uno.

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi

Gli altri nomi papabili per la nuova edizione

La prossima edizione del Grande Fratello comincerà l’11 settembre. I concorrenti in gara saranno 20, e quanto pare – a differenza di quanto accaduto in passato – non ci saranno ingressi scaglionati o a programma in corso.

Oltre al nome di Antonio Razzi, che a questo punto sembra però improbabile, nei giorni scorsi erano circolati altri nomi di personaggi famosi candidati a entrare nella casa del Grande Fratello. Nello specifico, si tratta della showgirl Justine Mattera e dell’ex concorrente di Uomini e Donne Claudio Sona.

Inoltre, a quanto pare Pier Silvio Berlusconi avrebbe bocciato anche il nome di Carme Di Pietro come possibile partecipante alla prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.