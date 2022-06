Pedopornografia, arrestato maestro delle elementari a Roma: videochiamate hot con minori

Un insegnante di una scuola elementare è stato arrestato a Roma per adescamento minorile, pornografia minorile e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini, come riporta ‘Il Giorno’, sono scattate in seguito alla denuncia alla Polizia postale di Brescia da parte della madre di una minorenne, vittima dell’adescamento.

L’arresto

Le ricerche dell’indagato sono risultate estremamente laboriose dal momento che l’uomo, un cinquantenne di origini piemontesi, è risultato per mesi irrintracciabile.

L’uomo è stato poi individuato a Roma.

La scoperta della Polizia

Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica, si legge su ‘Il Giorno’, gli agenti hanno sequestrato all’uomo uno smartphone all’interno del quale erano presenti 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico.

L’analisi del dispositivo ha inoltre permesso di ricostruire ulteriori condotte di adescamento nei confronti di altre giovani vittime, con cui l’arrestato avrebbe intrattenuto videochiamate a sfondo sessuale.

L’indagato avrebbe registrato le videochiamate con le minori allo scopo di conservare le clip video, spacciandosi per un giovane ragazzo grazie all’uso di un software “deepfake” in grado di modificare gli aspetti somatici del suo volto.

Fonte foto: ANSA Le indagini sul maestro di scuola elementare sono scattate in seguito alla denuncia alla Polizia postale della madre di una minorenne, vittima di adescamento (foto d’archivio).

La decisione del gip di Brescia

Alla luce delle fonti di prova acquisite, il gip di Brescia ha disposto la custodia cautelare a carico del maestro di scuola elementare, che è stato immediatamente trasferito in carcere.

Le indagini sul caso sono state condotte dalla Polizia Postale di Brescia, con il supporto del Cncpo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. Sono stati impegnati anche i Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, della Calabria e del Lazio, con il coordinamento delle Procure di Brescia e di Reggio Calabria.

La vittima

Secondo quanto aggiunge ‘La Repubblica’, la vittima di adescamento da parte del maestro di scuola elementare è una ragazzina di Brescia, di 12 anni. La denuncia è partita dai suoi genitori.

L’uomo arrestato, secondo quanto riferisce ancora il quotidiano romano, avrebbe adescato giovani di 12, 13 e 14 anni, riprendendole e conservando sul suo pc immagini e video pedopornografici.