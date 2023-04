Paura in centro a Lucca dopo esplosioni e fumo dai tombini: allarme scattato dopo un blackout elettrico

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Mattinata con un po’ di paura in centro a Lucca, dove si sono avvertite distintamente alcune esplosioni ed è iniziato a uscire fumo dai tombini. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i manutentori della società che gestisce la rete elettrica: è stato chiarito il problema.

Blackout, esplosioni e fumo a Lucca

La notizia è emersa dalle testate locali nella mattinata di lunedì 17 aprile 2023. Gli abitanti e i negozianti di alcune vie di Lucca hanno dapprima avvertito alcun esplosioni provenienti da sottoterra.

A seguito degli scoppi, almeno due secondo La Nazione, un isolato del centro storico è rimasto al buio. Il blackout ha interessato via Santa Giustina e Via Santa Lucia, a due passi da piazza san Michele e Palazzo Orsetti, sede del comune.

Dai tombini di queste strade è iniziato anche a uscire del fumo. Una situazione che subito preoccupato i cittadini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune e dell’Enel.

Cosa è successo nel sottosuolo di Lucca

A quanto pare, a generare le piccole esplosioni, il blackout e il fumo dai tombini sarebbe stato un guasto elettrico. A confermarlo è una nota di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione.

Pare infatti che sulla linea di media tensione che passa sotto via Santa Lucia, si sia verificato il cedimento di un giunto che passa tra due centraline Enel. I vigili del fuoco hanno fatto uscire i negozianti dai loro esercizi, senza tuttavia evacuare l’area.

Non si sono registrati feriti o danni nella zona. I tecnici sono intervenuti urgentemente per sostituire la componentistica danneggiata e hanno effettuato un bypass da linee di riserva, restituendo così elettricità alle utenze in tempi brevi. Il resto dei lavori verrà effettuato in seguito.

Due giorni fa è crollato una casa in provincia

La paura che si è vissuta negli attimi dopo le esplosioni è stata probabilmente acuita anche da quanto accaduto sabato 15 aprile a Montecarlo di Lucca, in provincia. In una zona di campagna, una casa è crollata probabilmente in seguito ad una fuga di gas.

L’esplosione avvenuta in via Traversa Marginone ha distrutto quattro unità immobiliari ma sembra non aver provocato morti, “solo” alcuni feriti: dalle ma dalle macerie sono stati estratti vivi una donna e un uomo, mentre altre 3 persone, vicini di casa interessati marginalmente dall’esplosione, sono risultate ferite leggermente.

Una donna ha riportato una sospetta frattura del polso, mentre i suoi figli di 9 e 12 anni solo contusioni e escoriazioni. Una quarta persona ha riportato un trauma toracico e tutti sono stati portati all’ospedale di Lucca in condizioni non preoccupanti.