Scoppia bombola di gas e crolla casa a Montecarlo vicino Lucca: quattro feriti, ci sono persone tra le macerie

Nella provincia di Lucca e, più precisamente, a Montecarlo, attorno alle ore 11,30 di sabato 15 aprile è crollata un’abitazione di campagna, probabilmente a causa di un’esplosione dovuta a una fuga di gas.

Dove si è verificata l’esplosione

L’esplosione e il successivo crollo della casa di campagna è avvenuto in via Traversa Marginone, a Montecarlo, in provincia di Lucca.

Il bilancio dei feriti

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Adnkronos’, al momento risultano 4 feriti, giudicati lievi, che sono stati estratti dalle macerie e trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.

Si tratta di una donna con sospetta frattura del polso e dei suoi due figli di 9 e 12 anni (solo contusioni o escoriazioni per loro), più una quarta persona che ha riportato un trauma toracico.

La nota dei Vigili del Fuoco sull’esplosione a Lucca

I Vigili del Fuoco, in una nota, hanno comunicato che “Dalle ore 11,30 Vigili del Fuoco sono impegnati a Montecarlo, provincia di Lucca, per l’esplosione e il successivo crollo di un’abitazione di campagna, la casa probabilmente una fuga di gas”.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estratto un uomo in vita dalle macerie e “sono al lavoro per le operazioni di ricerca di 2 persone segnalate come disperse”. Sul posto stanno operando anche cinofili da Siena e USAR (Urban Search and Rescue) team proveniente dalla Direzione Regionale Toscana.

La causa dell’esplosione a Montecarlo

Secondo quanto riferito da ‘La Nazione’, il crollo della casa di campagna a Montecarlo sarebbe dovuto, nello specifico, allo scoppio di una bombola del gas.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.