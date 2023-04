18 mila mucche morte nell'esplosione della fattoria in Texas: i sospetti sullo scarico dei fumi del letame

Oltre 18.000 mucche sono morte in un’esplosione avvenuta in una fattoria del Texas. Le cause sono ancora in via di accertamento, ma le autorità ipotizzano che l’esplosione, e il successivo rogo, possano essere stati causati da un malfunzionamento nei sistemi di scarico dei fumi del letame.

Incendio a Dimmit, Texas

“È l’incendio con più animali morti avvenuto in una fattoria nella storia dello stato”, ha dichiarato il commissario texano per l’agricoltura Sid Miller, il quale ha aggiunto che “le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”.

Il fatto è avvenuto nella notte fra il 10 e l’11 aprile. Le fiamme hanno devastato l’allevamento, con relativo caseificio, Southfork Dairy Farm nei pressi della cittadina di Dimmit, piccolo centro nella regione settentrionale di Panhandle, il cosiddetto “manico del Texas”.

Un uomo è rimasto ferito nel rogo

Il posto è stato immediatamente raggiunto da vigili del fuoco e polizia. I soccorritori hanno scoperto che all’interno del caseificio era rimasto intrappolato un lavoratore agricolo.

L’uomo è stato tratto in salvo e trasportato in aereo all’ospedale University Medical Center di Lubbock, a circa 150 chilometri a sud-est di Dimmit.

Quello di Dimmit non è il primo incendio che si sviluppa in una fattoria della zona. Come riporta l’Animal Welfare Institute, quasi 6 milioni e mezzo di animali sono morti in circostanze simili negli Usa negli ultimi dieci anni. La maggior parte di essi erano polli.

Mai tante mucche morte in Texas

“Questo è l’incendio più devastante che si sia mai visto in una fattoria negli ultimi dieci anni, cioè da quando abbiamo iniziato a monitorare questo genere di eventi”, ha detto Marjorie Fishman, portavoce dell’Animal Welfare Institute.

L’AWI è un’organizzazione no profit che si prefigge lo scopo di ridurre le sofferenze degli animali. L’incendio ha spinto l’associazione a chiedere leggi federali per prevenire gli incendi che uccidono centinaia di migliaia di animali da allevamento ogni anno.

Come dichiara l’AWI, al momento non esistono regolamenti federali che proteggano gli animali dagli incendi e solo pochi stati, tra cui il Texas, hanno adottato codici di protezione antincendio.