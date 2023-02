Parma, cadavere in decomposizione ritrovato in un canale di scolo. Indaga la polizia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Giallo a Parma. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel pomeriggio alle porte della città. Il corpo era adagiato in un canale di scolo, avvolto in una coperta. Sul caso indaga la polizia, il cadavere non è stato ancora identificato.

Cadavere ritrovato nel canale

Secondo quanto riporta Ansa, il ritrovamento del cadavere è avvenuto attorno alle 16 di oggi, venerdì 17 febbraio, lungo strada Baganzola, alle porte di Parma. Ad effettuare la macabra scoperta un camionista, il dipendente di una ditta di autospurgo che stava lavorando nel depuratore accanto al canale di scolo, lungo la strada.

L’uomo ha visto spuntare una mano da una coperta adagiata in un cumulo di rifiuti. Si è quindi avvicinato, trovandosi dinanzi al corpo privo di vita di una persona.

Sul posto polizia e vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia e il magistrato di turno. I sommozzatori dei pompieri hanno provveduto a tirare fuori dal canale il cadavere, che era già in avanzato stato di decomposizione.

Il personale della polizia scientifica ha isolato la zona per poter svolgere tutti i rilievi necessari alle indagini.

Le indagini

Sul caso stanno indagando la polizia e la procura di Parma, a cui spetta il compito di far luce sulla misteriosa vicenda. Al momento del cadavere non si sa quasi nulla. Non è stato ancora possibile identificare la vittima, viste le pessime condizioni del cadavere e l’assenza di documenti di identità, no ritrovati sul corpo.

Mancano informazioni su sesso ed età approssimativa di questa persona, così come sulle cause della morte. Today riporta che sul corpo sarebbero state trovate tracce di traumi nella zona del bacino.