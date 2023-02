Merì (Messina), trovato corpo semicarbonizzato di un 16enne: la scomparsa e il cadavere, giallo sulla morte

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mistero sul ritrovamento di un cadavere semicarbonizzato a Merì, in provincia di Messina. Il corpo, trovato in un parcheggio poco lontano dal campo sportivo locale, apparterrebbe a un 16enne che era scomparso nelle ore precedenti. Sul caso indaga la Procura per cercare di ricostruire le ultime ore della vittima e le reali cause del decesso.

Corpo semicarbonizzato a Merì

Secondo quanto si apprende dalle testate locali, il corpo ritrovato a Merì apparterrebbe a un giovane che nelle scorse ore si era allontanato da casa. Il ragazzo, un 16enne, è stato trovato privo di vita, col corpo semicarbonizzato, in piazza Italia 90, a pochi passi dal centro sportivo del paese Messinese.

Accanto al corpo del ragazzo è stato trovato del liquido infiammabile. La scoperta del cadavere è avvenuta attorno alle 21.30 di giovedì 16 febbraio 2023. I parenti del ragazzo non avevano notizie di lui dal tardo pomeriggio di ieri.

Le indagini e le ipotesi

La zona in cui è stato trovato il corpo semicarbonizzato del 16enne è stata interdetta al passaggio dei cittadini, con i carabinieri che hanno proceduto a tutti i rilievi del caso per cercare di capirne di più sul decesso della giovane vittima.

La Procura ha deciso di procedere con gli esami del Dna, mentre i Ris di Messina hanno proseguito con i controlli della zona che però, come emerso, non ha alcuna telecamera di videosorveglianza che punta sul parcheggio dov’è stato ritrovato il corpo del giovane.

I militari hanno avviato le indagini a tutto campo e in seguito ad una primissima ispezione cadaverica sul corpo del 16enne trovato morto carbonizzato a Meriì sembrano non essere stati riscontrati segni da arma da fuoco o da taglio. Gli investigatori pensano quindi che possa essersi trattato di un suicidio, ma il tutto verrà confermato o smentito in seguito ad ulteriori accertamenti.