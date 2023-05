Palo della luce carico di festoni per lo scudetto del Napoli cade sul mercatino: ferita una commerciante

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sfiorata a Napoli, in una città che da settimane ormai vive la festa per l’imminente scudetto del club azzurro. Nella mattina di mercoledì 3 maggio, infatti, un palo della luce carico di festoni azzurri è caduto su una bancarella del mercato Coldiretti ferendo una commerciante.

Palo della luce cade sul mercatino

A poche ore da quella che potrebbe essere la serata della grande festa tra le strade del capoluogo campano, a Napoli stava per consumarsi una tragedia al mercatino Coldiretti. Nella mattina di mercoledì 3 maggio 2023, infatti, un palo della luce è crollato su una bancarella ferendo una delle commercianti.

La donna, colpita dal palo che fortunatamente era stato frenato dalla struttura delle tende gialle, ha riportato delle ferite leggere. Incolumi, ma con tanta paura, i clienti che hanno assistito alla scena e si sono visti crollare il palo della luce a pochi passi.

Fonte foto: ANSA

Tra festoni e brutto tempo

Ma cosa potrebbe aver provocato il cedimento del palo della luce? Diversi sono stati i lampioni attenzionati negli ultimi giorni nel capoluogo, con molti pali che hanno sofferto il peso degli striscioni attaccati dai tifosi azzurri.

Tra bandiere e festoni, infatti, il peso è parecchio e la stabilità di alcuni lampioni sarebbe stata intaccata. In più, come riferisce Il Mattino, a giocare un ruolo importante è anche il forte vento che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città.

Napoli pronta per la festa

Intanto la città è pronta e già questa sera potrebbe esplodere la festa. In attesa di conoscere il risultato di Lazio-Sassuolo, col mancato successo dei biancocelesti che regalerebbe lo scudetto agli azzurri che dovranno fare un solo punto contro l’Udinese, il Maradona è pronto ad accogliere migliaia di tifosi.

Napoli è di fatto blindata, col prefetto Palomba che predisposto la maxi-isola pedonale per il 3 e 4 maggio nel caso in cui gli azzurri vincessero lo scudetto. “Mercoledì alle ore 21 parte il sistema di stop alla circolazione già visto domenica scorsa con possibilità che venga revocato se alle 22.45 non ci sono condizioni di festa. Altrettanto accade giovedì sera in cui sarà aperto lo stadio ai tifosi per vedere in diretta la partita Udinese-Napoli. Per domenica, con Napoli-Fiorentina al Maradona, sarà poi messo in campo lo stesso sistema”.