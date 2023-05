Auto distrutte fuori dallo stadio Maradona dopo Napoli-Salernitana: paura in città per la festa scudetto

Lo scudetto del Napoli dovrebbe essere una festa sportiva. E invece si sta trasformando, per certi versi, in un far west cittadino senza regole. I tifosi partenopei pensavano di avere la certezza del trionfo della propria squadra in Campionato la scorsa domenica. E invece contro la Salernitana è arrivato il pareggio. Non abbastanza per ottenere la matematica sicurezza di mettere in bacheca il trofeo (questione di tempo, nessun dubbio che la Serie A la vincerà la squadra timonata da Spalletti, con ogni probabilità già giovedì). Fatto sta che molti supporters hanno iniziato comunque a festeggiare, nel modo peggiore.

Auto vandalizzate nei pressi dello stadio Maradona

Le foto di decine di auto sfondate e vandalizzate parcheggiate in piazzale D’Annunzio antistante lo stadio Maradona durante la partita Napoli – Salernitana sono state fatte circolare in rete e sono anche state spedite da residenti e cittadini amareggiati al parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Trattasi di immagini a cui si fa fatica a trovare un senso: parabrezza a pezzi, tergicristalli spezzati, tettucci sfondati e zeppi di rifiuti. L’amarezza di chi ha visto, senza un perché, la propria auto distrutta è tanta.

La testimonianza

“Da infermiere, in 30 anni di servizio volontario allo stadio non mi era mai successo di assistere a una simile baldoria fuori controllo. Ragazzi ubriachi ed esaltati saltavano sulle auto parcheggiate anche sulla mia completamente distrutta”. Così una delle vittime dei vandali.

“Non c’erano forze dell’ordine a cui chiedere di intervenire e da solo non me la sono sentita di affrontare decine di ragazzi completamente ubriachi nella migliore delle ipotesi”, ha proseguito il testimone.

E ancora: “Non chiamiamo tifo tutto ciò, questa è delinquenza pura, è vandalismo. Cosa c’entra l’attaccamento alla propria squadra e ai colori della bandiera con il mettere a ferro e fuoco una città e procurare danni ingenti a persone e cose? Le menti malate e violente sono il vero pericolo in occasione di assembramenti e movimenti di massa in quanto esprimono tutto il loro potenziale delinquenziale”.

Le parole di Borrelli

“Sono questi i soggetti da tenere a bada. Occorrono controlli e presidi anche tra la gente non solo a presidio di varchi e strade, soprattutto nei prossimi appuntamenti al San Paolo e durante la probabile festa scudetto”, il commento di Borrelli.