Palermo, incendio in un appartamento a Terrasini: morto un uomo di 59 anni. Era malato e bloccato a letto

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato nel suo appartamento a Terrasini, nella provincia di Palermo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato da ‘Palermo Today’, l’incendio è divampato attorno alle 2 di notte in un’abitazione di piazza Duomo, a Terrasini, nel Palermitano. A scatenare il rogo potrebbe essere stata o una sigaretta rimasta accesa oppure un cortocircuito.

Nonostante l’allarme lanciato dal badante che era con lui e l’intervento dei Vigili del Fuoco, il corpo dell’uomo è stato trovato carbonizzato.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio è scoppiato in piazza Duomo a Terrasini, cittadina in provincia di Palermo in Sicilia.

Chi era la vittima

L’uomo che ha perso la vita nell’incidente scoppiato a Terrasini nella notte tra venerdì 13 gennaio e sabato 14 gennaio è un 59enne, affetto da sclerosi multipla e bloccato a letto.

L’uomo era sposato e aveva una figlia piccola. Al momento del rogo, però, sia la moglie che la figlia del 59enne non erano in casa: la donna si trovava infatti a Enna per motivi di studio.

Incendio anche a Rovigo: morto un anziano

Nelle ultime ore si è verificato in Italia anche un altro incendio in abitazione. Anche questo rogo, divampato a Rovigo, ha provocato una vittima.

Come riportato dall’agenzia ‘Ansa’, l’incendio è scoppiato all’alba di sabato 14 gennaio in viale della Pace, arteria che attraversa la città di Rovigo, con residenze e attività commerciali. Un uomo anziano ha perso la vita, mentre la moglie è stata ricoverata in ospedale.

Sul luogo in cui è scoppiato l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Tra le prime ipotesi sulle cause del rogo c’è quella che l’uomo abbia acceso una stufa a legna e che poi le esalazioni di fumo della canna fumaria, forse perché ostruita, lo abbiano soffocato rendendogli così impossibile la fuga e portandolo alla morte.